Doanh nghiệp bất động sản đón "sóng lớn" cuối năm

Sau nửa năm trầm lắng vì Covid-19, không ngạc nhiên khi các DN đồng loạt có kế hoạch "bung hàng" trong quý 4-2020. Dự kiến, thị trường TP.HCM sẽ có hơn 16.000 căn hộ được mở bán.

Vùng ven sôi động

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Giám đốc kinh doanh Công ty địa ốc Phú Đông (Phú Đông Group) cho biết, trong quý 4 Phú Đông Group dự kiến sẽ mở bán hai dự án mới tại Bình Dương và Đồng Nai. Cụ thể, tại Bình Dương là dự án chung cư mang tên Phú Đông Sky Garden tại TP Dĩ An, hiện đang được xây dựng trên diện tích 6.000m2, cao 27 tầng với 640 căn hộ 2 và 3 phòng ngủ. Giá dự kiến từ 2 tỷ đồng/căn. Còn tại Đồng Nai, Phú Đông Group sẽ ra mắt dự án nhà phố, biệt thự Phú Gia Residences tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch với diện tích hơn 5ha. Hiện dự án đang giai đoạn hoàn thiện hạ tầng.

Một dự án mới ở khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2

Sau thành công từ dự án Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông, Bcons Garden và Bcons Green View, Công ty BĐS Phú Mỹ Hiệp cho biết sẽ chào bán ra thị trường dự án Bcons Bee tại khu Đông TP.HCM cũng trong quý 4 này. Theo đó, dự án có quy mô 1 block, cao 24 tầng với gần 300 căn hộ với giá chào bán vào khoảng 28 triệu/m2. Hiện dự án này đã được giữ chỗ hơn 70%.

Đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh Corp cho biết, sẽ tiến hành mở bán 6 block chung cư cuối cùng gồm hơn 2.000 căn hộ của dự án New Galaxy tại TP Dĩ An (Bình Dương) với giá từ 1,6 đến hơn 2 tỷ đồng/căn (từ 1 đến 3 phòng ngủ).

Vạn Phúc Group chuẩn bị mở bán 1 block chung cư cao cấp với gần 400 căn hộ đầu tiên tại dự án Vạn Phúc City, quận Thủ Đức, TP.HCM. Ngay sau đó, sẽ mở bán 100 căn nhà phố shophouse tại dự án này.

Một số "ông lớn" khác như Novaland, Trần Anh Group, Phát Đạt, Vingroup… tiếp tục chào hàng các dự án ở TP.HCM và vùng phụ cận. Chẳng hạn, Novaland tiếp tục giới thiệu ra thị trường 4 dự án BĐS lớn gồm: Aqua City (tại TP Biên Hòa, Đồng Nai); NovaWorld Phan Thiet (tại TP Phan Thiết, Bình Thuận); NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa - Vũng Tàu), cuối cùng là dự án chung cư cao cấp The Grand Manhattan tại Q.1 (TP.HCM). Còn Trần Anh Group mở bán các giai đoạn tiếp theo của các dự án tại Long An và Bình Dương gồm: Phúc An City và biệt thự nghỉ dưỡng West Lakes Golf & Villas (Đức Hòa, Long An); khu đô thị LaVilla Green City (TP. Tân An, Long An)…

Nhiều DN địa ốc lên kế hoạch bung hàng trong quý 4 để thu hút khách hàng, chủ yếu ở phân khúc tầm trung. Ảnh: Q.H

Phân khúc nào hút khách hàng?

DKRA Vietnam dự báo, trong quý 4/2020, đất nền tiếp tục là kênh đầu tư được chọn lựa hàng đầu nhưng nguồn cung khan hiếm. Các dự án được triển khai đa phần có quy mô nhỏ, tập trung chủ yếu ở khu vực vùng ven như Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Q.9... Ở phân khúc căn hộ, nguồn cung dao động ở mức 6.500 - 7.000 căn. Khu Đông và khu Nam vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong nguồn cung. Căn hộ hạng A và B tiếp tục dẫn đầu thị trường, trong khi nguồn cung căn hộ hạng C vẫn khan hiếm, thậm chí không có. Nguồn cung phân khúc nhà phố/biệt thự sẽ dao động ở mức 800 - 1.000 căn. Khu Đông tiếp tục dẫn đầu thị trường về nguồn cung của phân khúc này.

Về xu hướng khách hàng, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc bộ phận tiếp thị dự án nhà ở của CBRE Việt Nam cho biết, hiện nay hầu hết khách hàng bị ảnh hưởng khá lớn do dịch Covid-19 nên quan tâm về giá, phương thức thanh toán cũng như hỗ trợ của ngân hàng. Do nhu cầu phần lớn của khách hàng mua để ở phân khúc tầm trung nên nhóm này thường hướng đến các dự án ở thị trường thứ cấp đã bàn giao với mức giá mềm hơn: người mua trả trước 50-70% giá trị căn nhà cho người bán, tiếp tục trả phần còn lại cho chủ đầu tư. "Với những người mua nhà để đầu tư sẽ ưu tiên mua căn hộ sơ cấp với tiến độ trả tiền dài hơn", ông Kiệt đánh giá.