Doanh nghiệp "đấu đâu trúng đó" trúng loạt công trình quy mô lớn ở Đắk Lắk

Đó là Công ty TNHH Hoài Ân (trụ sở thôn 13, Xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk), do ông Nguyễn Văn Bình làm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động ngày 25/10/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 vào ngày 8/6/2021. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình giao thông.



Nắp đậy rãnh thoát nước dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 1 giai đoạn 2 do Công ty TNHH Hoài Ân thi công bị xe cán vỡ nát

Theo kết quả thống kê trên trang Đấu thầu, Công ty TNHH Hoài Ân tham gia 30 gói thầu, trong đó trúng 26 gói, trượt 1 gói, 2 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy, tổng giá trị trúng thầu gần 800 tỷ đồng.

Đặc biệt trong vòng 5 tháng (từ tháng 7-12/2022) Công ty TNHH Hoài Ân tham gia đấu thầu và đã trúng cả 5 gói thầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Một trong những chủ đầu tư dự án mà Công ty TNHH Hoài Ân tham gia đấu và "mát tay" trúng nhiều nhất là Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông và NNPTNT tỉnh Đắk Lắk (Ban QLDA).

Gần đây nhất, doanh nghiệp này trúng các dự án do Ban QLDA mời thầu như: Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 12, đoạn Km15+500 ÷ Km31+00 với giá mời thầu hơn 87 tỷ đồng; Dự án đường giao thông từ xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ đi Km111+950 Quốc lộ 26, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, trị giá hơn 66 tỷ đồng; Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 9 (phân kỳ đầu tư Km21+100 -:- Km27+00, giá gói thầu hơn 15 tỷ đồng…

Một công trình do Công ty TNHH Hoài Ân thi công mặt đường bị nứt, sau đó được trám bằng nhựa đường

Trước đó, Công ty TNHH Hoài Ân cũng trúng loạt dự án do Ban QLDA này làm chủ đầu tư, trong đó có Dự án cầu Cư Păm (tại Km 21+050, tỉnh lộ 9, đoạn qua huyện Krông Bông, Đắk Lắk) với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng. Dự án này do Công ty TNHH Hoài Ân liên danh với 1 số nhà thầu khác thực hiện, khởi công từ năm 2020. Phần do Công ty TNHH Hoài Ân thi công có nhiều hạng mục không đảm bảo chất lượng, chủ đầu tư đã yêu cầu khắc phục.