Doanh nghiệp địa ốc phát triển chiến lược xây dựng trường học song hành nhà ở

Doanh nghiệp địa ốc tập trung vào tiện ích dự án

Thời gian qua, các chủ đầu tư dự án nhà ở trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh giáp ranh… đang nỗ lực phát triển sản phẩm bất động sản của mình để giao đến tay người mua những ngôi nhà, căn hộ chất lượng tốt.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia bất động sản, người mua nhà hiện nay không chỉ quan tâm đến chất lượng xây dựng công trình mà còn đòi hỏi dự án phải đầy đủ các tiện ích vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, bệnh viện, môi trường sống…, đặc biệt là trường học.

Trong đó, trường học là một trong những ưu tiên hàng đầu của các khách hàng là gia đình trẻ trong việc quyết định chọn chỗ ở. Nhóm đối tượng khách hàng này thường chọn những dự án có hệ thống giáo dục chất lượng cao để con cái có thể phát triển thể chất và tri thức. Nắm bắt xu hướng trên, nhiều chủ đầu tư địa ốc cũng dần thay đổi chiến lược phát triển sản phẩm đi cùng tiện ích.

Đơn cử tại TP.HCM, chủ đầu tư Khu đô thị Vạn Phúc đã và đang vận hành trường Song ngữ Quốc tế Emasi, trường mầm non Hugo House, đây là những trường học đi vào hoạt động phục vụ cho cư dân bên trong và ngoài khu vực.

Trường học là một trong những ưu tiên hàng đầu của các khách hàng là gia đình trẻ khi chọn mua nhà. Ảnh: Phú Đông Group

Cận kề ngay với TP.HCM, Tập đoàn Bcons vừa ra mắt trường liên cấp B.School, đánh dấu sự phát triển mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo mà tập đoàn đang triển khai. Được biết, trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở B.SCHOOL được xây dựng trong Khu đô thị Bcons City tại đường Thống Nhất (phường Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Trường được đầu tư cơ sở vật chất với quy mô hơn 30 phòng học và phòng thực nghiệm, năng khiếu, cùng với thư viện rộng quy tụ hơn 4.000 đầu sách, hội trường đa năng có sức chứa hơn 400 khách, nhà ăn đầy đủ tiện nghi…

Theo kế hoạch phát triển, trong tháng 9 tới đây, thông qua đơn vị thành viên, Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Bcons (Bcons Education), Tập đoàn Bcons sẽ tiếp tục khởi công xây dựng trường cấp III B.School ngay tại đường Thống nhất, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương thuộc dự án Bcons City.

Một đại diện khác là Phú Đông Group cũng xây dựng phát triển trường mầm non Phú Đông Loustus (TP.Dĩ An, Bình Dương). Đây là một trong những trường học được xây dựng bên trong khuôn viên dự án, với quy mô bài bản, chương trình học đạt chuẩn quy định phục vụ nhu cầu học cho con em cư dân sinh sống trong dự án và những người bên ngoài.

Nhiều chủ đầu tư địa ốc triển khai hệ thống trường học trong các dự án nhằm phục vụ cư dân. Ảnh: Gia Linh

Ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay UBND thành phố Dĩ An đã và đang tập trung xây dựng các cơ sở y tế, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các trường mầm non, tiểu học, THCS bảo đảm chuẩn quốc gia. Việc doanh nghiệp bất động sản chuẩn bị và xúc tiến sớm các hạng mục xã hội như công viên, xây dựng trường trong dự án là điều đáng mừng và đáp ứng được nhu cầu của người dân trong dự án nói riêng.

Tăng ưu thế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp địa ốc

Anh Quốc Hùng (42 tuổi, kinh doanh) chia sẻ: "Trước đây, tôi mua dự án căn hộ chưa nghĩ đến việc con cái sẽ đi học ra sao. Tuy nhiên, từ khi chủ đầu tư dự án có trường học, tôi đã cho con tôi theo học tại trường. Ngoài ra, những cư dân mua nhà đều được giảm học phí hàng tháng. Việc đưa đón con cũng là một lợi thế, vì vậy, tôi thấy việc chủ đầu tư làm trường học trong chính dự án rất là cần thiết".

Hiện nay, đối mặt với thực trạng thiếu trường học, lớp học nhồi nhét nhiều học sinh, các chuyên gia cho rằng cần phải có sự chia sẻ từ các chủ đầu tư bất động sản, không chỉ xây nhà để bán mà còn phải đầu tư vào hệ thống tiện ích, trong đó có trường học. Việc phát triển mô hình trường học mở trong các khu đô thị cần được tích cực nhân rộng. Vì điều này góp phần đáng kể trong việc giải quyết bài toán về trường học cho cư dân trong các khu đô thị lớn, đặc biệt là tại các khu vực đông dân cư.

Ông Lê Như Thạch - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons cho biết, hiện đơn vị này đã thành lập một công ty tập trung phát triển về giáo dục từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và tiến tới là đại học. Đây là một trong những mục tiêu lớn của đơn vị này, không chỉ phấn đấu hoàn thành hạ tầng xã hội trong dự án mà đồng hành cùng cư dân nuôi dạy con em, phát triển thế hệ tương lai.

Trường liên cấp B.School vừa được ra mắt phục vụ nhu cầu người dân. Ảnh: A.Vân

Trong khi đó, ông Ngô Quang Phúc - Tổng Giám đốc Phú Đông Group chia sẻ: "Hiện nay, việc phát triển đầu tư giáo dục trong dự án khu dân cư đang được nhiều chủ đầu tư bất động sản chú trọng. Nếu tính về bài toán lợi nhuận thì các chủ đầu tư rất ít mặn mà để thực hiện, nhưng nếu một dự án có trường học thì sẽ giải quyết rất tốt bài toán kéo dân về sinh sống, làm việc và tạo ra khu đô thị hoàn chỉnh".

CEO Phú Đông Group thông tin trong quá trình xây dựng khu dân cư Him Lam Phú Đông tại Bình Dương, đơn vị này đã tập trung hoàn thiện các cơ sở hạ tầng xã hội, trong đó hoàn thành và vận hành trường mầm non trong chính khu dân cư.

"Phát triển xây dựng trường học là phục vụ cho chính cư dân bên trong dự án và bên cạnh đó là giải quyết bài toán nhu cầu về trường học cho những người dân xung quanh khu vực. Với phương châm làm giáo dục không đặt quá nhiều lợi ích, chúng tôi điều hành trường học, xây dựng những nền móng phải chỉn chu theo chuẩn, tập trung đầu tư vào trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên có năng lực và giáo dục phải đặt chất lượng lên hàng đầu", ông Phúc cho hay.