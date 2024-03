Doanh nghiệp đòi đào 127.000m³ cát trên cao tốc Bến Lức - Long Thành, tỉnh Long An chỉ đạo "nóng"

Chiều 22/3, thông tin từ UBND huyện Bến Lức (Long An) cho biết, UBND tỉnh đã có chỉ đạo huyện Bến Lức chủ trì, phối hợp với lực lượng, ngành chức năng khẩn trương rà soát, đảm bảo tiến độ, không làm ảnh hưởng đến dự án thi công gói thầu A1-1 thuộc nút giao với cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Qua đó, huyện cần có kế hoạch, phương án cụ thể sẵn sàng bảo vệ thi công đúng theo quy định pháp luật.

Dự án cao tốc đi qua địa phận huyện Bến Lức (Long An). Ảnh: Thiên Long

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có công văn gửi UBND tỉnh Long An về hỗ trợ đảm bảo an toàn, an ninh trong quá trình thi công gói thầu A1-1 thuộc dự án cao tốc Bến Lức- Long Thành. Dự án này được Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, thời gian hoàn thành đến ngày 30/9/2025. Việc sớm đưa dự án hoạt động, đúng thời gian sẽ giảm áp lực giao thông đang là điểm nghẽn cho phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh phía Nam.

Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, việc thi công gói thầu A1-1 thuộc nút giao với cao tốc TP.HCM - Trung Lương đang bị cản trở, nhà thầu không tiếp cận được công trường.

Đáng chú ý là, một doanh nghiệp đòi đào 127.000m³ cát trên cao tốc Bến Lức - Long Thành đem đi. Chính lý do trên, Bộ GTVT đề nghị UBND Long An quyết liệt chỉ đạo địa phương hỗ trợ đảm bảo an toàn, an ninh cho các đơn vị trong quá trình thi công gói thầu A1-1. Đồng thời, xử lý nghiêm vi phạm của các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm.

Cao tốc Bến Lức (Long An) - Long Thành (Đồng Nai) dài 57,8km, vốn đầu tư 31.320 tỷ đồng từ nguồn vốn vay (hơn 25.000 tỷ đồng) và vốn đối ứng gần 5.690 tỷ đồng.