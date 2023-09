Doanh nghiệp gỗ Bình Dương tìm được đơn hàng

Theo Hiệp hội Bifa, nhiều năm qua, ngành gỗ luôn là 1 trong những điểm sáng của Bình Dương về kim ngạch xuất khẩu. Do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu thời gian qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng. Nhiều doanh nghiệp giảm đơn hàng, giảm quy mô sản xuất.

Đồng thời, lãi suất tăng cao, hàng tồn kho nhiều, trong khi ngân hàng cắt giảm hạn mức tín dụng, làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của doanh nghiệp. Kéo theo đó là nhiều hê lụy cần giải quyết như BHXH, BHYT của người lao động.

Doanh nghiệp gỗ Bình Dương giới thiệu sản phẩm gỗ tại Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam Bộ - Bình Dương năm 2023. Ảnh: Trần Khánh

Báo cáo tình hình sản xuất 8 tháng năm 2023 của doanh nghiệp gỗ thuộc Bifa cho thấy, kim ngạch xuất khẩu gỗ ước đạt 3.447,2 triệu USD; giảm 19,8% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Liêm - Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương cho biết, thời gian qua, Ban Xúc tiến thương mại của Bifa tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến nhằm giúp thành viên có những chính sách ưu đãi khi tham gia hội chợ nước ngoài.

Bifa đã chủ động ký kết hàng loạt MOU với Ban tổ chức hội chợ ngành hàng trên thế giới, vì hội chợ là cách tốt để doanh nghiệp tìm kiếm đơn hàng.

Bifa cũng chủ động tìm hiểu thị hiếu của các thị trường mới Trung Đông, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập (Dubai, Qatar) và Ấn độ. Một số doanh nghiệp sản xuất hàng gia dụng cũng bắt đầu tiếp cận người tiêu dùng nội địa.

Theo ông Liêm, việc tìm kiếm đơn hàng thông qua các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước; đồng thời xúc tiến vào các thị trường mới đã giúp cho các doanh nghiệp sỗ có thêm đơn hàng mới.

Đa số doanh nghiệp gỗ đã có hợp đồng sản xuất đến hết tháng 9/2023. Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác đã có đơn hàng mới tới tháng 12/2023.

Tuy chưa nhiều nhưng nhưng đây là tín hiệu tốt, phần nào giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn chung hiện nay. Ảnh: Trần Khánh

Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương đánh giá, tuy đơn hàng chưa nhiều nhưng đây là tín hiệu tốt, phần nào giúp doanh nghiệp gỗ vượt qua khó khăn chung hiện nay.

Theo Cục Thống kê tỉnh Bình Dương, trong 8 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 6,1 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước xuất siêu 1,8 tỷ USD; khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài xuất siêu 4,3 tỷ USD.

Riêng trị giá kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 ước đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2023, trị giá kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt hơn 20,4 tỷ USD.

Báo cáo của UBND tỉnh cũng cho biết, tình hình kinh tế xã hội trong tháng 8/2023 có sự chuyển biến tích cực. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu tăng, giá cả một số sản phẩm nông nghiệp tăng so với tháng trước.

Trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu ước tăng 19% so với tháng trước và tăng 4,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,4% so với cùng kỳ.