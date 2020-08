Doanh nghiệp Hà Tĩnh trúng gói thầu mua xe mô tô hơn 9 tỷ đồng cho Công an xã ở Nghệ An

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã công bố đơn vị trúng gói thầu mua sắm xe mô tô trang bị cho lực lượng công an xã tại Nghệ An.

Cụ thể, Công an tỉnh Nghệ An có văn bản số 3128/QĐ-CAT-PH10 ngày 13/8/2020 về việc lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Mua sắm xe mô tô trang bị cho lực lượng Công an xã tại tỉnh này.

Công ty Cổ phần Thương mại I - Hà Tĩnh vừa được công bố trúng thầu gói thầu mua sắm 302 chiếc xe mô tô.

Theo đó, giá mời thầu là: 9.225.414.000 đồng, Công ty Cổ phần thương mại I - Hà Tĩnh đã trúng thầu với giá 9.011.856.000 đồng.

Gói thầu sẽ mua hơn 300 xe mô tô nhãn hiệu Honda Future 125cc Fi trang bị cho lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thời gian thực hiện gói thầu là 45 ngày.

Thông tin về xe mô tô: Hãng sản xuất: Honda Future 125 FI; xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương; Năm sản xuất: 2019-2020; Phun xăng điện tử (FI); Dung tích xy lanh: 124,9 cm3; Loại truyền động: 4 số tròn; Màu sắc: đen - đỏ; Bảo hành chính hãng 3 năm hoặc ≥ 36.000km (tùy theo điều kiện nào đến trước)….

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần thương mại I - Hà Tĩnh có địa chỉ tại số 96 Trần Phú, phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp 13/4/2005, thay đổi lần thứ 10 ngày 15/10/2019. Ngành nghề kinh doanh chính là bán mô tô, xe máy.

Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần thương mại I- Hà Tĩnh là bà Nguyễn Ánh Ngà.

Được biết, Công ty Cổ phần thương mại 1- Hà Tĩnh đã từng trúng 2 gói thầu mua sắm trong tháng 9/2019 tại ngay tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Cụ thể tại Hà Tĩnh, trúng gói thầu ‘’Mua sắm xe ô tô 5 chỗ’’ do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh mời thầu với giá 1.235.000.000 đồng.

Còn tại Quảng Bình, doanh nghiệp này trúng gói thầu ‘’Cung cấp xe ô tô con phục vụ công tác’’ do Công ty xăng dầu Quảng Bình là bên mời thầu với giá 1.150.000.000 đồng.

Ngoài đại diện cho Công ty Cổ phần thương mại 1- Hà Tĩnh, bà Nguyễn Ánh Ngà được biết đến còn là Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Tài Đức (PHUTAIDUC GROUP) được thành lập năm 2010 từ sự sáp nhập của 4 đơn vị doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Thương mại 1 Hà Tĩnh (Thương hiệu Honda Phú Tài); Công ty Cổ phần Du lịch Hà Tĩnh lĩnh vực kinh doanh khách sạn nhà hàng, lữ hành du lịch; Công ty CP Xây dựng và TM Tấn Đạt với lĩnh vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông thủy lợi và Công ty CP Phú Tài Đức chuyên về quy hoạch đô thị, bất động sản.