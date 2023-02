Doanh nghiệp ở Bình Dương sản xuất sôi động sau Tết

Ngay sau Tết, Công ty TNHH ASG Vina ở phường Lái Thiêu (TP.Thuận An) đã hoạt động sôi nổi trở lại do chủ động được nguồn đơn hàng từ cuối năm 2022. Đến nay, 100% công nhân đã quay trở lại làm việc tại các phân xưởng của công ty.

Công ty ASG Vina (TP.Thuận An) tiếp tục thông báo tuyển dụng thêm 100 công nhân may. Ảnh: Trần Khánh

Ông Đỗ Dương Hoài – Quản đốc Công ty ASG Vina cho biết, bộ phận kinh doanh đã nỗ lực tìm kiếm đơn hàng thời gian qua. Trong năm 2013, công ty đã có đơn hàng cho đến giữa năm.

Hiện tại, công ty ASG Vina tiếp tục thông báo tuyển dụng thêm 100 công nhân may, nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất năm 2023 theo đúng tiến độ. Công nhân làm việc tại ASG sẽ có thu nhập bình quân từ 7,3-9,5 triệu đồng/tháng.

Theo Liên đoàn lao động TP.Thuận An, sau Tết, nhiều doanh nghiệp ngoài KCN tại TP.Thuận An đã có được đơn hàng và đưa hoạt động sản xuất sôi động trở lại.

TP.Thuận An có gần 400 doanh nghiệp (trên tổng số 461 doanh nghiệp nằm ngoài KCN), với trên 65.900 công nhân lao động đã hoạt động sản xuất sau Tết, đạt gần 90%.

Gần 400 doanh nghiệp nằm ngoài KCN ở TP.Thuận An với trên 65.900 công nhân lao động đã hoạt động sản xuất sau Tết. Ảnh: Tuấn Ngọc

Ông Lê Văn Hiếu – Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.Thuận An cho biết, thành phố kỳ vọng những tháng đầu năm 2023, các doanh nghiệp sẽ có được nguồn đơn hàng ổn định để duy trì hoạt động, và tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Hiện tại các doanh nghiệp nằm ngoài KCN tại TP.Thuận An đang tuyển dụng khoảng 500 lao động. Liên đoàn Lao động thành phố đang phối hợp cùng Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh tiếp tục cung cấp nguồn lao động phù hợp cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

"Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động TP.Thuận An tiếp tục xây dựng kế hoạch hỗ trợ những người lao động khó khăn chưa có việc làm", ông Hiếu nói.

Doanh nghiệp ở Bình Dương tuyển dụng lao động rầm rộ

Do có được đơn hàng nên nhiều công ty nằm trong các KCN ở TP.Thuận An cũng có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động với mức thu nhập cao.

Tại KCN Đồng An, Công ty TNHH may mặc Leading Star Việt Nam đăng thông tin tuyển dụng với mức lương hơn 12 triệu đồng/tháng. Ở kế bên, Công ty CP Việt Trung đăng thông báo tuyển dụng công nhân may với mức lương từ 9-16 triệu đồng/tháng.

Người lao động nộp hồ sơ xin việc vào Công ty TNHH may mặc Leading Star Việt Nam ở KCN Đồng An (TP.Thuận An). Ảnh: Trần Khánh



Hoặc như Công ty CP Green Speed thông báo tuyển gấp 200 lao động nan nữ thu nhập từ 8-12 triệu đồng/tháng; kèm thông báo: Có ứng lương tuần, không thu phí người lao động.

Chị Nguyễn Hồng Ngọc ở Vĩnh Long lên Bình Dương tìm việc chia sẻ, sau Tết, nhiều lao động như chị từ các tỉnh miền Tây đã quay trở lại Bình Dương. Chị Ngọc cùng với một vài người bạn dự tính sẽ nộp đơn xin việc vào Công ty Yamaken Apparel Viet Nam tại KCN Đồng An.

Công ty Yamaken Apparel Viet Nam vốn là công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên sản xuất áo len xuất khẩu.

Người lao động nộp hồ sơ tìm việc tại Công ty Yamaken Apparel Viet Nam ở KCN Đồng An (TP.Thuận An). Ảnh: Trần Khánh

Chị Ngọc cho biết: "Thấy công ty này thông báo tuyển đụng 200 lao động phổ thông để phục vụ cho những đơn hàng lớn đi Nhật và châu Âu, với mức lương từ 8-15 triệu đồng/tháng, tôi cũng muốn thử sức".

Dừng xe trước bảng thông báo tuyển dụng Công ty TNHH Kerry Logistics ở KCN Sóng Thần (TP.Dĩ An), anh Huỳnh Văn Phú quê ở An Giang thì kể, mình vẫn đang lưỡng lự trước khi nộp hồ sơ.

Hiện Công ty Kerry Logistics đang tuyển nhân viên vận hành kho, nhân viên lái xe nâng, nhân viên bốc xếp với mức thu nhập thực nhận từ 7 triệu đồng/tháng trở lên.

Anh Phú nói, nhiều người bạn của anh vẫn còn ở dưới quê. Anh lên Bình Dương tìm hiểu trước. Đi qua một số KCN khác, anh thấy nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương có nhu cầu tuyển dụng lớn, với số lượng lao động lên đến hàng trăm người.

"Người đi tìm việc có nhiều cơ hội lựa chọn công việc phù hợp. Đến khi tìm được nơi ưng ý, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn của mình", anh Phú nói.

Người lao động tìm hiểu cơ hội việc tại KCN Sóng Thần (TP.Dĩ An). Ảnh: Trần Khánh

Cũng theo anh Phú, những ngày đầu năm, doanh nghiêp đăng tải tuyển dụng lao động ồ ạt, cùng chế độ lương, phụ cấp tốt nhưng nhìn chung người đi tìm việc chưa nhiều.

Tuy nhiên, theo những người có kinh nghiệm trong tuyển dụng việc làm thì việc này không đáng lo. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương cho biết, sau rằm tháng Giêng (âm lịch), người lao động từ các tỉnh thành sẽ tiếp tục quay lại Bình Dương thêm 1 đợt nữa. Dự báo, đến giữa tháng 2/2023, thị trường lao động mới ổn định trở lại.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, trong quý I/2023, các doanh nghiệp ở Bình Dương cần tuyển khoảng 10.000 lao động để duy trì sản xuất. Trong đó có khoảng 35% là tuyển mới để mở rộng sản xuất.

Lao động mà doanh nghiệp cần tuyển có khoảng 80% là lao động phổ thông nhưng phải có kinh nghiệm, tay nghề để nhanh chóng ổn định sản xuất. Các ngành nghề cần tuyển dụng chủ yếu là may mặc, giày da, điện tử, cơ khí, ngũ kim và một số ngành dịch vụ.