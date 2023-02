Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi: Bình Dương phải trở thành nơi đáng sống, không ai bị bỏ lại phía sau

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lợi chia sẻ như thế tại buổi lễ long trọng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), tổ chức ngày 3/2 tại Trung tâm hội nghị triển lãm tỉnh.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chia sẻ tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi ổn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 90 mùa xuân qua đã đồng hành cùng dân tộc.

Bí thư Nguyễn Văn Lợi cho biết, dù trong hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn khẳng định vai trò mở lối, soi đường cho nhân dân, đất nước tiếp bước đi lên, hướng về ấm no, hạnh phúc.

Trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hôm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn tự mình hoàn thiện để ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục sứ mệnh và lý tưởng cao đẹp.

Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) với sự tham dự của khoảng 800 đại biểu. Ảnh: Nguyên Vỹ

Từ đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 93 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ Dầu Một - Sông Bé - Bình Dương đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, chiến đấu anh dũng, kiên cường, giải phóng quê hương.

Tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương, đất nước, trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng cả nước, Đảng bộ Bình Dương lãnh đạo quân và dân trong tỉnh tiếp tục vượt khó, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

Đặc biệt, từ thời điểm tái lập tỉnh năm 1997, Bình Dương đã có những bước phát triển ngoạn mục về kinh tế, trở thành tỉnh công nghiệp năng động, là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bình Dương đạt 8,29%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 170 triệu đồng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 3 tỷ USD và vốn đầu tư trong nước đạt tương đương 4 tỷ USD; tiếp tục duy trì thặng dư thương mại 10 tỷ USD.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lợi ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 90 mùa xuân qua đã đồng hành cùng dân tộc. Ảnh: Nguyên Vỹ

Kinh tế, xã hội của Bình Dương ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; quốc phòng an ninh được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

Góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Bình Dương và Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh

Những kết quả đạt được thời gian qua tạo nền tảng quan trọng để tỉnh Bình Dương phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đô thị văn minh trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cũng lưu ý, những thời cơ, thuận lợi vẫn luôn song hành nhiều khó khăn, thách thức mới.

Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa hết sức quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ tỉnh Bình Dương sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đã được Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra trong năm 2023.

Bình Dương đã có những bước phát triển ngoạn mục về kinh tế, trở thành tỉnh công nghiệp năng động, là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ảnh: T.L

Theo đó, Bình Dương sẽ đẩy nhanh hơn nữa tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội, thúc đẩy tăng trưởng trên nền tảng chuyển đổi số, kinh tế số.

Bình Dương tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ; tập trung mọi nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị dịch vụ.

Bình Dương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị; và chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Song song đó, tỉnh Bình Dương sẽ khẩn trương xây dựng Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng từ 40-70 năm tuổi Đảng cho các lãnh đạo tỉnh Sông Bé – Bình Dương qua các thời kỳ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đến nay, Bình Dương đã đi hết nửa nhiệm kỳ 2020-2025. Vẫn còn nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Bình Dương cần hoàn thành trong thời gian còn lại.

Bí Thư Nguyễn Văn Lợi đề nghị, ngay từ bây giờ, cả hệ thống chính trị, từng cán bộ Đảng viên phải phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo, tạo ra khí thế mới, niềm tin mới, quyết tâm cùng nhau xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành một thành phố thông minh và đáng sống; người Bình Dương, quê hương Bình Dương ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

"Đây là cách tốt nhất để mỗi người chúng ta thể hiện tình cảm tin yêu, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Bình Dương và Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh ngày càng lớn mạnh", Bí Thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chia sẻ.

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3/2/1930 - 3/2/2023, Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương tổ chức trao tặng huy hiệu đảng từ 40-70 năm tuổi đảng cho các lãnh đạo tỉnh Sông Bé – Bình Dương qua các thời kỳ và tuyên dương 93 đảng viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong năm 2022.