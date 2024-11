Doanh nghiệp chưa thanh toán tiền tài trợ, chính quyền thành “con nợ”

Chính quyền gặp khó vì doanh nghiệp chưa thanh toán tiền tài trợ

Ngày 28/5/2018, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tấn Phát đã ký hợp đồng tài trợ với Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi trị giá 3 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cầu treo bắc qua sông Pô Kô.

Cầu treo với tổng mức đầu tư hơn 4,2 tỷ đồng, trong đó, Công ty Cổ phần Tấn Phát tài trợ 3 tỷ đồng, số tiền còn lại từ nguồn ngân sách huyện Ngọc Hồi và các nguồn hợp pháp khác.

UBND huyện Ngọc Hồi đã giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi làm chủ đầu tư xây dựng cầu treo với tổng mức đầu tư hơn 4,2 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Tấn Phát tài trợ 3 tỷ đồng, số tiền còn lại từ nguồn ngân sách huyện Ngọc Hồi và các nguồn hợp pháp khác.

Ông Dương Đức Ngọc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi, cho biết cầu treo bắc qua sông Pô Kô hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng gần 3 năm. Tuy nhiên, nhà tài trợ là Công ty Cổ phần Tấn Phát mới chỉ tài trợ 1 tỷ đồng, còn lại 2 tỷ đến nay vẫn chưa chuyển giao cho huyện Ngọc Hồi theo đúng hợp đồng tài trợ.

"Đến nay, Công ty Cổ phần Tấn Phát vẫn chưa thanh toán hết số tiền như trong hợp đồng tài trợ. Do đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi trở thành con nợ vì thiếu kinh phí để thanh toán cho các đơn vị thi công cầu treo. Chúng tôi không bắt buộc công ty phải trả 2 tỷ đồng một lúc, có thể trả từng khoản nhỏ để chúng tôi thanh toán cho đơn vị thi công", ông Ngọc nói.

Doanh nghiệp hứa sẽ "trả góp" xong khoản nợ

Ông Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Công ty Cổ phần Tấn Phát, cho biết đơn vị chưa thể thanh toán xong tiền tài trợ vì có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do UBND huyện Ngọc Hồi xin chủ trương đầu tư xây dựng cầu chậm trễ hơn 1 năm so với kế hoạch, nguyên nhân thứ 2 là do ảnh hưởng kinh tế bởi đại dịch COVID-19 nên khó khăn trong việc vay vốn dẫn đến chưa thể thanh toán hết số tiền 2 tỷ đồng xây dựng cầu treo bắc qua sông Pô Kô như trong hợp đồng tài trợ đã cam kết với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi.

Cầu treo bắc qua sông Pô Kô (tổ dân phố 3, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) hoạt động đã được 3 năm nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thanh toán tiền tài trợ 2 tỷ đồng.

Ông Quân nói, sau khi ký hợp đồng tài trợ vào năm 2018, công ty đã chuyển trước cho chủ đầu tư số tiền 1 tỷ đồng. Đến nay đã kết thúc giai đoạn đầu tư, ngân hàng không thể tiếp tục giải ngân nguồn vốn vay nên công ty chưa thể trả hết số tiền đúng như cam kết. Đồng thời, kinh tế của công ty bắt đầu đi xuống do hậu quả của đại dịch COVID-19, đây cũng là một phần nguyên nhân vẫn chưa giải quyết dứt điểm số tiền trong hợp đồng.

"Công ty sẽ cố gắng từ đây đến 31/12/2024 sẽ trả được 200 – 300 triệu đồng, sang năm sau sẽ cố gắng sẽ trả dứt điểm khoản nợ. Tuy nhiên, công ty cũng yêu cầu phía chủ đầu tư, đơn vị thi công cung cấp đầy đủ hồ sơ quyết toán, thi công, khối lượng để đơn vị tài trợ được biết", ông Quân nhấn mạnh.