Vụ trang trại lợn gây ô nhiễm ở TT-Huế: Công an vào cuộc, doanh nghiệp thừa nhận sai phạm

Về vụ "Trang trại nuôi 1.700 con lợn gây ô nhiễm, doanh nghiệp bất hợp tác với chính quyền" xảy ra ở xã Phú Gia (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế), ngày 21/10, UBND xã Phú Gia cho biết, cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ để xử lý những sai phạm tại trang trại của Công ty Cổ phần Liên doanh vật liệu xây dựng Bảo Nguyên (Công ty Bảo Nguyên).

Trang trại lợn quy mô lớn của Công ty Bảo Nguyên tại xã Phú Gia gây ô nhiễm môi trường Ảnh: Trần Hòe.

Theo ông Đỗ Viết Tư - Chủ tịch UBND xã Phú Gia, sau khi Báo Dân Việt phản ánh tình trạng trại chăn nuôi lợn quy mô lớn của Công ty Bảo Nguyên gây ô nhiễm môi trường và doanh nghiệp không bảo đảm các thủ tục về bảo vệ môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường (PC05) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Công an huyện Phú Vang và UBND xã Phú Gia tiến hành kiểm tra trang trại và làm việc với đại diện Công ty Bảo Nguyên.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Công ty Bảo Nguyên chưa có giấy phép kinh doanh theo quy định, chưa cung cấp được hợp đồng thuê đất và chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với trang trại chăn nuôi lợn tại thôn Diêm Tụ, xã Phú Gia.

Trang trại này đã hoạt động chăn nuôi trong thời gian khá dài nhưng chưa thực hiện báo cáo giám sát môi trường.

Đặc biệt, mùi hôi từ trang trại phát tán ra ngoài môi trường đã làm ảnh hưởng đến người dân, nhất là khoảng 15 hộ dân sống cách trang trại khoảng 100m.

Tại buổi làm việc, đại diện Phòng PC05 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Công ty Bảo Nguyên khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý về đăng ký kinh doanh, bảo vệ môi trường, thú y đối với trang trại của doanh nghiệp này.

Đại diện Phòng PC05 cũng đề nghị Công ty Bảo Nguyên liên hệ với đơn vị chức năng tiến hành quan trắc môi trường, đánh giá thông số mùi hôi để có cơ sở trả lời báo chí theo đúng quy định.

Theo đại diện Phòng PC05 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, trên cơ sở kết quả buổi làm việc và những sai phạm tại trang trại chăn nuôi của Công ty Bảo Nguyên, đơn vị sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã vào cuộc kiểm tra để xử lý những sai phạm đối với trang trại lợn của Công ty Bảo Nguyên. Ảnh: Trần Hòe.

Đại diện Công an huyện Phú Vang thì cho biết, Công ty Bảo Nguyên thực hiện các thủ tục pháp lý quá chậm mặc dù trang trại đã đi vào hoạt động chăn nuôi gần 1 năm. Với những tồn tại đã ghi nhận, Công an huyện Phú Vang sẽ phối hợp với Phòng PC05 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Bảo Nguyên cam kết trong thời hạn 1 tháng sẽ hoàn thành các thủ tục về đăng ký kinh doanh, thuê đất, bảo vệ môi trường, điều kiện thú y.

Về việc không thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ trong quá trình hoạt động, đại diện Công ty thừa nhận sai phạm và cam kết sẽ tiến hành trong tháng 10/2021.

Trước đó, Báo Dân Việt đã phản ánh việc người dân và chính quyền xã Phú Gia bức xúc trước tình trạng trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn của Công ty Bảo Nguyên gây ô nhiễm môi trường.

Theo chính quyền xã Phú Gia, thời gian qua, người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng mùi hôi thối bốc ra từ trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường. Nhất là những lúc có gió lớn, mùi hôi thối theo gió phát tán trên diện rộng khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng.

UBND xã Phú Gia đã nhiều lần yêu cầu Công ty Bảo Nguyên cung cấp các hồ sơ, thủ pháp lý liên quan đến hoạt động chăn nuôi lợn tại trang trại nhưng phía doanh nghiệp này không cung cấp và không hợp tác. Khi lực lượng chức năng đến trang trại kiểm tra thì không được cho tiếp cận khu vực chăn nuôi lợn…

"Những lúc trời có gió mạnh, mùi hôi nồng nặc phát tán khiến chúng tôi ngột ngạt, nhức đầu. Chúng tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do trang trại lợn gây ra nhưng chờ mãi tình hình vẫn không thay đổi", một người dân xã Phú Gia bức xúc.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.