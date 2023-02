Doanh nghiệp trúng đấu giá mỏ cát khủng ở Quảng Ngãi thiệt hại thế nào nếu “bỏ của chạy lấy người”?

Ngày 10/2, theo thông tin mà PV Dân Việt tìm hiểu và được cung cấp, để giành được quyền khai thác mỏ cát khủng (chưa có kết quả thăm dò) Tịnh An - Nghĩa Dũng, nằm trên sông Trà Khúc, thuộc địa bàn 2 xã Tịnh An và Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi, có diện tích 53,4ha, với tài nguyên dự báo 3,4ha, Công ty Bình Minh Miền Trung đã đưa ra mức giá và trúng, với số tiền lên đến 380 tỷ đồng.

Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Công Xuân.

Số tiền đấu giá trúng nêu trên của Công ty Miền Trung đã gây "sốc" không chỉ trong dư luận ở địa phương, mà giới doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực khai thác, kinh doanh cát ở Quảng Ngãi, cũng "lắc đầu, thè lưỡi".

Lý do, mỏ (Tịnh An – Nghĩa Dũng) không chỉ "khủng" nhất từ trước đến nay về quy mô diện tích, số lượng (dự báo) và thời gian được cấp quyền khai thác cát; so với mức giá khởi điểm ban đầu 26 tỷ đồng, giá Công ty Bình Minh Miền Trung đưa ra và giành được quyền khai thác, cao hơn gấp gần 15 lần.

Ông D.T.Q (một doanh nhân kinh doanh cát xây dựng ở Quảng Ngãi) nhìn nhận, nhiều năm qua kể từ khi tỉnh này xoá bỏ cơ chế "xin – cho" và đưa vào đấu giá, việc giành quyền khai thác cát ở các con sông, suối mà đặc biệt là khu vực hạ lưu sông Trà Khúc, trở nên "nóng" nhất trong các cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở địa phương này.

Theo đó, hầu hết các mỏ cát được đưa ra đấu giá, luôn thu hút rất đông doanh nghiệp tham gia, với sự cạnh tranh quyền khai thác của mỗi phiên đấu, diễn ra rất khốc liệt và đầy kịch tính giữa các doanh nghiệp.

Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, những mỏ cát mà tỉnh Quảng Ngãi đưa ra đấu giá có diện tích, quy mô và thời gian quyền khai thác nằm ở tầm một vài, đến chục ha; thời gian khai thác tối đa chỉ 3 năm, với số tiền trúng quyền khai thác cao nhất, cũng chưa đến trăm tỷ đồng/mỏ.

Khu vực nằm trong mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng. Ảnh: Công Xuân.

Đó là chưa nói đến thực tế hiện nay, theo ông D.T.Q, hoạt động đầu tư dự án, xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh và cả khu vực lân cận, đặc biệt là từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, không nhiều như trước, đồng thời bị xiết chặt; kéo theo hàng loạt doanh nghiệp xây dựng lâm vào cảnh nằm trên bờ vực phá sản, hoạt động "cầm hơi", "thở ô xy"…

Vì vậy nên mức giá đưa ra và đấu trúng quyền khai thác mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng, lên đến 380 tỷ đồng, ông D.T.Q cho rằng, quá "khủng" và khó tin.

Nhiều người thắc mắc, với giá đấu trúng cao như vậy (khoảng 380 tỷ đồng), doanh nghiệp trúng thầu có "bỏ của chạy lấy người" và nếu trường hợp này xảy ra, doanh nghiệp (trúng thầu) sẽ thiệt hại thế nào, bị chế tài gì không?...

Khai thác cát luôn có sức hút mạnh mẽ đối với giới kinh doanh xây dựng ở tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Công Xuân.

Về vấn đề này, trả lời PV Dân Việt, đại diện Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nếu vì một lý do nào đó mà Công ty Bình Minh Miền Trung bỏ cuộc, thì sẽ mất số tiền đã đặt cọc trước gần 3,9 tỷ đồng; ngoài ra không bị biện pháp chế tài khác.

Như đã đưa tin, vượt qua các đối thủ tham gia, Công ty Bình Minh Miền Trung đã thắng, giành được quyền thực hiện các bước tiếp theo để khai thác mỏ cát Tịnh An – Nghĩa Dũng, nằm trên sông Trà Khúc, thuộc địa bàn 2 xã Tịnh An và Nghĩa Dũng (TP.Quảng Ngãi) với tổng trữ lượng cát khai thác dự báo trên 3,4 triệu m3.