Doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc ký kết hợp tác tại Hội nghị Thượng đỉnh Blockchain Việt - Hàn 2023

Sự kiện do Korean CEO Summit (KCS) cùng Hiệp hội Blockchain Việt Nam và Liên minh Chuyển đổi số DTS Group tổ chức, thu hút hơn 2.000 lượt khách với gần 40 diễn giả tham dự. Hội nghị được Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp của Hàn Quốc cùng với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh bảo trợ.

Tại 'World Blockchain Web 3.0 Marvels Ho Chi Minh 2023' lần thứ 19 các đối tác lớn của World Blockchain Summit Marvels đã ký MOU với các hiệp hội và công ty Việt Nam - Ảnh: DTS

Hội nghị đã tạo cơ hội quan trọng cho các đối tác tham dự "World Blockchain Web 3.0 MARVELS HCMC 2023" đạt được những kết quả tích cực, bao gồm việc ký kết các biên bản ghi nhớ (MOU) với các công ty và hiệp hội tại Việt Nam.

Hội nghị cung cấp nhiều thông tin giá trị từ hai thị trường Hàn Quốc - Việt Nam. Đồng thời, việc ký kết hợp tác giữa hai bên là nền tảng để các nhà lãnh đạo, các công ty và hiệp hội trong lĩnh vực blockchain và công nghệ số có thể hợp tác và chia sẻ những ý tưởng, giải pháp và cơ hội mới. Sự ký kết các biên bản ghi nhớ quan trọng đã chứng minh cam kết của các bên trong việc thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng của công nghệ blockchain và NFT tại Việt Nam.

Tại sự kiện này, Liên minh Chuyển đổi số DTS Group, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Trương Gia Bảo đã ký kết MOU với nhiều đối tác quan trọng, bao gồm: Korea CEO Summit do Chủ tịch Park Bong-Kyu đại diện; Jelly Space do ông Bruno Cho là Giám đốc điều hành; Klaytn Foundation do Chủ tịch Baek Jong-Yoon đại diện; Gbrick dưới sự điều hành của bà Lee Hye-Jin và DeepBrain Chain được sáng lập và ông Feng điều hành và Data City We Market do Chủ tịch Jang Jin-woo đại diện.

Ngoài ra, Liên minh NFT Việt Nam đã ký kết MOU với Korea CEO Summit; Hiệp hội Truyền thông Metaverse Hàn Quốc và Jelly Space; Vietnam Mission Map đã ký MOU với Infinity Exchange...

World Blockchain Web 3.0 MARVELS HCMC 2023 với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam. Ảnh: DTS

Thành công của sự kiện còn nhận được sự bảo trợ từ các tổ chức chính phủ Hàn Quốc như Hiệp hội Xúc tiến công nghiệp Blockchain, Hiệp hội Khởi nghiệp Blockchain, Hiệp hội Truyền thông Metaverse, Hiệp hội NFT cùng với Liên minh NFT trực thuộc TSS tại Việt Nam. Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) cũng đã đóng góp tài trợ trong sự kiện này. Ngoài ra, các đối tác truyền thông tại Hàn Quốc như FN Today, Blockchain Today và Robot Newspaper đã tham gia sự kiện cùng đơn vị tài trợ truyền thông tại Việt Nam là Liên minh Chuyển đổi số DTS Group (DTS Group).

Hàn Quốc là thị trường đã phát triển và đang có những định hướng chiến lược ở quy mô quốc gia trong lĩnh vực blockchain-NFT-Metaverse-Web3.0. Việt Nam là thị trường đang phát triển và nắm giữ nguồn lao động chất lượng cao trong ngành blockchain thế giới. Giới chuyên môn và cộng đồng startup kỳ vọng sự bắt tay này sẽ tạo nên những chuyển biến tích cực trên thị trường blockchain hai nước.

Theo đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, “World Blockchain Web3.0 MARVELS HCMC 2023” đã ghi dấu một cột mốc quan trọng trong việc tạo ra môi trường và hợp tác hỗ trợ sự phát triển và đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác, khai thác tiềm năng ứng dụng đa lĩnh vực của blockchain tại Hàn Quốc, Việt Nam và trên thế giới. Với sự đồng hành của Chính phủ, hiệp hội, đối tác và nhà tài trợ, Hội nghị Thượng đỉnh Blockchain Việt - Hàn đã thể hiện được sự quan tâm và sự phát triển mạnh mẽ của hai nước Hàn Quốc , Việt trong lĩnh vực công nghệ số.