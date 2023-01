Với thông điệp "Thể thao trong từng khoảnh khắc" - ON Plus là điểm hẹn thú vị và độc đáo của mọi khán giả hâm mộ thể thao với đầy đủ bản quyền các giải thể thao đỉnh cao trong nước và quốc tế; tương tác với người dùng thông qua công nghệ hiện đại; ưu đãi miễn phí hoàn toàn data tốc độ cao cho thuê bao VinaPhone đăng ký gói.

VNPT và VTVcab ký kết hợp tác kinh doanh dịch vụ ON Plus. Ảnh: VNPT

ON Plus hiện đang trực tiếp hàng trăm trận đấu và sự kiện mỗi tuần với nhiều giải thể thao đẳng cấp. Dành cho fan túc cầu, ON Plus mang đến các giải VĐQG Châu Âu hàng đầu như Ligue 1, Laliga, Serie A, Bundesliga; các giải bóng đá Việt cuồng nhiệt, các trận đấu của ĐTVN và độc quyền các trận đấu của Quang Hải tại Ligue 2 cũng như trọn vẹn các giải bóng đá phong trào, bóng đá sinh viên toàn quốc, bóng đá 7 người quốc gia và quốc tế.

Bên cạnh đó, ON Plus cũng phát sóng nhiều giải thể thao được yêu thích: Độc quyền các giải đấu của ESL Gaming hơn 50 giải mỗi năm và các giải đấu eSports nổi bật thế giới; Độc quyền Roland Gross; Hệ sinh thái Golf đẳng cấp, ATP Tour và hệ thống quần vợt Việt Nam VTF; Bóng rổ chuyên nghiệp; Action Sports: MMA, Quyền Anh, Muay Thái và các sự kiện đẳng cấp quốc tế MTGP, WBC, WBO, WBA, IBF…

Với công nghệ đột phá và hàng chục nghìn nội dung về thể thao tổng hợp, tạp chí liên tục được cập nhật, trực tiếp hơn 5.000 sự kiện thể thao mỗi năm cùng hệ thống kênh thể thao của VTVCab,… ON Plus hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mãn nhãn và tương tác đa chiều cho người dùng trong từng khoảnh khắc.

Kích hoạt ứng dụng ON Plus

Ông Bùi Huy Năm – Tổng giám đốc VTVcab chia sẻ: "Với kinh nghiệm gần 30 năm sản xuất và phân phối nội dung gốc trên đa nền tảng hàng đầu tại Việt Nam: Truyền hình OTT, MXH, VTVcab luôn là điểm hẹn của khán giả hâm mộ thể thao trên toàn quốc với hệ sinh thái thể thao chuyên nghiệp, đẳng cấp, hội tụ đầy đủ các bản quyền thể thao dài hạn trong nước và quốc tế: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Tennis, Quần vợt, Golf, Võ thuật tổng hợp, eSports… Song song với những đầu tư lớn về bản quyền và sáng tạo nội dung, VTVcab còn luôn tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại để cung cấp những trải nghiệm số thú vị tới mọi lớp khán giả, khách hàng đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng. Có thể nói, ON Plus là ứng dụng có tầm về thể thao độc đáo, đặc sắc nhất Việt Nam hiện nay cả về nội dung lẫn các tính năng tương tác".

Được cộng hưởng về mặt nội dung và công nghệ, ON Plus cung cấp hệ thống nền tảng thân thiện về giao diện, ứng dụng nhiều tính năng nổi bật: Trực tiếp nhiều trận đấu, sự kiện cùng một thời điểm; Cập nhật tỉ số chính xác, liên tục; Thực tế ảo và AI phân tích trận đấu. Bên cạnh đó, ON Plus là ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam sở hữu hệ thống mini-game và interactive game thể thao đa dạng, mới mẻ như dự đoán tỷ số, Fantasy game sắp xếp Dream Team, mini-game trả lời câu hỏi… với những phần thưởng giá trị cho người yêu thể thao.

Về các lợi thế công nghệ của ứng dụng, ông Nguyễn Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc VNPT Media phát biểu:

"Với hàng chục triệu thuê bao di động và rất nhiều trong số đó là khách hàng có nhu cầu sử dụng truyền hình OTT đặc biệt là với các nội dung thể thao. Tập đoàn VNPT cũng luôn mong muốn, làm thế nào để mang đến những giá trị tốt hơn cho khách hàng của mình khi tận hưởng giải trí trên các thiết bị di động. Chúng tôi nhận thức được rằng, ngoài việc cung cấp những nội dung có chất lượng cao thì việc tận dụng được những lợi thế, ưu điểm về nền tảng công nghệ để đem lại trải nghiệm cho khách hàng là điều vô cùng quan trọng. Sở hữu nhiều nền tảng, giải pháp công nghệ hàng đầu, VNPT rất mong muốn được hợp tác với các đối tác có sản phẩm, dịch vụ nội dung tốt. Khi hợp tác với đối tác VTVcab, chúng tôi nhận thấy rằng, đây là đơn vị có uy tín gần 30 năm cung cấp và phân phối nội dung hàng đầu Việt Nam về truyền hình trả tiền trên đa nền tảng. Với dịch vụ ON Plus, đây là dịch vụ mà chúng tôi đánh giá cao khi được đầu tư và đặt rất nhiều tâm huyết trong việc mang đến những trải nghiệm thể thao đỉnh cao cho khách hàng tại Việt Nam".

Các gói cước VinaPhone dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ ON Plus

ON Plus "trình làng" sẽ giúp thuê bao VinaPhone tận hưởng thế giới thể thao với các gói cước ưu đãi đặc quyền. Có thể kể tới một số gói cước như VS8 chỉ 8.000đ/1 ngày và VS20 chỉ 20.000đ/tuần, khách hàng sẽ có lần lượt 1GB và 3GB tốc độ cao, đồng thời được miễn phí Data truy cập ứng dụng ON Plus cùng nội dung Premium. Với gói cước VS50 chỉ 50.000đ/tháng, khách hàng sẽ có 6GB tốc độ cao và miễn phí Data ON Plus với gói nội dung Premium+. Để đăng ký, khách hàng chỉ cần soạn Tên gói gửi 888 (ví dụ: VS50 gửi 888). Đặc biệt, từ ngày 4/1 – 3/2/2023, khách hàng VinaPhone được ưu đãi miễn phí chu kỳ đầu tiên khi đăng ký các gói cước trên.

Với tầm nhìn trở thành ứng dụng hàng đầu về thể thao trong khu vực có công nghệ đột phá, lấy nội dung và trải nghiệm làm kim chỉ nam để phát triển và tiên phong, ứng dụng ON Plus hứa hẹn trở thành chuẩn mực trải nghiệm thế hệ mới cho người yêu thể thao.