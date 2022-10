Doanh nhân Vũ Văn Tiền tiên phong phát triển công nghiệp bền vững

Top 10 doanh nhân tiêu biểu Việt Nam 2022

Mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Điểm nhấn của lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay là việc trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022 cho 60 doanh nhân, đặc biệt trong đó có 10 người được vinh danh TOP 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu nhất.

Trong TOP 10, một cái tên không còn xa lạ với nhiều người tiếp tục được nhắc tới - ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEXIMCO. Trong cộng đồng doanh nhân, ông Vũ Văn Tiền vẫn được biết đến là người có khát vọng cống hiến mãnh liệt, dù ở độ tuổi nào.

Trên cương vị "thuyền trưởng" của Tập đoàn GELEXIMCO, sau gần 30 năm, ông đã gây dựng và dẫn dắt GELEXIMCO trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, bất động sản, tài chính – ngân hàng và thương mại – dịch vụ, với tổng tài sản 52.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 14.500 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho hơn 10.000 người lao động.

Nhiều dự án bất động sản mang thương hiệu GELEXIMCO được thị trường chú ý ngay từ những ngày đầu xuất hiện như Khu đô thị Thành phố giao lưu, Khu đô thị Gelexia Riverside, Khu đô thị Lê Trọng Tấn, An Bình Plaza, Geleximco Southern Star (Hà Nội), Khu đô thị Cái Dăm (Quảng Ninh)…

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, GELEXIMCO đã đưa vào hoạt động sân golf Hilltop Valley Golf Club, được khách hàng đánh giá là một trong những sân golf có cảnh quan, địa hình đẹp nhất cả nước và có độ chinh phục cao. Hiện tại, GELEXIMCO đang tiếp tục đầu tư những dự án sân golf kết hợp biệt thự nghỉ dưỡng quy mô lớn ở Hải Phòng, Lào Cai…

Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEXIMCO.

Ngoài ra, GELEXIMCO còn là cổ đông sáng lập và đồng sở hữu các đơn vị như Ngân hàng TMCP An Bình, Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình, Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán An Bình, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư tài chính An Bình...

Tiên phong phát triển công nghiệp bền vững

Trong số các lĩnh vực hoạt động của GELEXIMCO, công nghiệp luôn là thế mạnh và được ưu tiên đầu tư. Mới đây, việc Tập đoàn GELEXIMCO ký thỏa thuận thuê đất và hạ tầng ở Thái Bình để xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô lại một lần nữa khiến cái tên GELEXIMCO gây "sốt" thị trường, khiến ngành ô tô xôn xao.

Theo đó, GELEXIMCO dự kiến đầu tư 19.000 tỷ đồng, tương đương 800 triệu USD để xây dựng Nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô, chia làm 2 giai đoạn. Theo thông tin được công bố, giai đoạn I có vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng, dự kiến được xây dựng từ quý I/2023, đưa vào hoạt động vào quý III/2024, sản lượng lắp ráp khoảng 50.000 ô tô một năm, sử dụng khoảng 1.200 lao động. Giai đoạn II với 11.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2030, nâng sản lượng lắp ráp khoảng 100.000 ô tô một năm, tạo việc làm cho 2.500 - 3.000 lao động.

Trước đó, trong lĩnh vực công nghiệp, GELEXIMCO đã được nhắc đến rất nhiều với 3 dự án nổi bật là Nhiệt điện Thăng Long (tổng vốn đầu tư 900 triệu USD), Nhà máy sản xuất bột giấy An Hòa và Nhà máy Giấy An Hòa (tổng vốn đầu tư 450 triệu USD) và VAP - dự án liên doanh cùng Honda Motor (tổng vốn đầu tư 90 triệu USD)…

Tại tất cả các dự án của mình, GELEXIMCO luôn ưu tiên lựa chọn công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Chiến lược phát triển bền vững, theo đuổi những giá trị thực đã được ông Vũ Văn Tiền xác định ngay từ khi xây dựng thương hiệu.

Bước đi này của GELEXIMCO một lần nữa tái khẳng định vị "thuyền trưởng" Vũ Văn Tiền đam mê công nghiệp đến mức nào. "Làm công nghiệp vất vả nhưng là cái lõi của kinh tế, tạo ra sự thay đổi ở các địa phương và đem đến nhiều công ăn việc làm cho xã hội", ông Vũ Văn Tiền từng chia sẻ.