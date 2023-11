Doanh thu ngành đường sắt bất ngờ tăng trưởng mạnh: Chủ tịch Đặng Sỹ Mạnh chỉ ra lý do then chốt Doanh thu ngành đường sắt bất ngờ tăng trưởng mạnh: Chủ tịch Đặng Sỹ Mạnh chỉ ra lý do then chốt

Trong 9 tháng đầu năm 2023, hai doanh nghiệp đường sắt chủ lực của ngành đường sắt đã ghi nhận doanh thu tăng trưởng mạnh, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch HĐTV VNR cho rằng, kết quả doanh thu tăng trưởng là do năm nay vận tải hành khách phục hồi mạnh mẽ.

Cụ thể, Công ty CP vận tải Đường sắt Sài Gòn có lũy kế từ đầu năm đến hết tháng Chín đạt hơn 1.358 tỷ đồng (cao hơn 158 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022). Lợi nhuận chín tháng đạt hơn 80 tỷ đồng (tăng 42 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước đó). Tương tự, Công ty CP vận tải Đường sắt Hà Nội cũng có doanh thu và thu nhập khác chín tháng đạt hơn 1.912 tỷ đồng, tăng 8,64% so với cùng kỳ năm 2022; Lợi nhuận sau thuế hơn 97 tỷ đồng, tăng tới hơn 177,9% so với cùng kỳ năm 2022. Đường sắt ghi nhận doanh thu tăng trưởng trong quý 3/2023. Ảnh: TA Lý giải về sự tăng trưởng mạnh này, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) chỉ ra, các doanh nghiệp vận tải đường sắt đạt được kết quả doanh thu tăng trưởng là nhờ vào vận tải hành khách phục hồi mạnh mẽ, nhất là cao điểm vận tải Tết vào quý 1 và vận tải Hè vào quý 3. Theo ông Mạnh, thời gian vừa qua, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu VNR, xây dựng và triển khai ứng dụng có hiệu quả các phần mềm vào sản xuất kinh doanh, triển khai nhiều giải pháp quan trọng để phục hồi vận tải hàng hóa, hành khách. Trong đó, đơn vị chủ động khai thác có hiệu quả vận tải đường sắt liên vận quốc tế với những đoàn tàu container liên vận quốc tế. Năm 2023, đường sắt đã khai trương hoạt động đường sắt liên vận quốc tế bằng được sắt tại Ga Kép, Sóng Thần giúp giải tỏa ách tắc hàng hóa tại biên giới và tại các ga liên vận quốc tế đang khai thác đồng thời giảm thời gian thông quan hàng hóa và góp phần nâng cao năng lực vận tải hàng hóa liên vận quốc tế bằng đường sắt. Cùng với đó, Đường sắt đang phối hợp tích cực về hoạt động liên vận với nhiều tỉnh thành để đẩy mạnh hoạt động liên vận, tiếp tục mở mới các ga liên vận quốc tế (như Ga Cao Xá - Hải Dường…) với phương châm đưa cửa khẩu vào sâu trong nội địa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của cả nước. Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đưa ra những sản phẩm mới đáp ứng thị trường như tàu container đông lạnh, tàu container chuyên tuyến đi Trung Quốc và quá cảnh nước này sang các nước thứ ba ở châu Âu, Nga, Mông Cổ, Trung Á... "Đây là lý do vài năm gần đây, sản lượng hàng hóa liên vận quốc tế bằng đường sắt tăng trung bình 6%/năm", ông Mạnh chia sẻ. Mưa lũ gây sạt lở làm hệ thống đường sắt bị ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: TA Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được Nhật Bản hỗ trợ những gì? Cũng theo ông Mạnh, với việc nâng cao chất lượng phương tiện, chất lượng phục vụ thực hiện triển khai chính sách giá vé linh hoạt và đưa vào khai thác các sản phẩm du lịch trải nghiệm bằng đường sắt như food tour Hà Nội - Hải Phòng; tàu cao cấp tuyến Đà Nẵng - Quy Nhơn (The Vietage)… đã được khách hàng đón nhận. Bên cạnh đó, đường sắt cũng đã đầu tư cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng, thông tin tín hiệu, các khu ga phục vụ cho vận tải; đẩy mạnh việc chuyển đổi số, cải tiến hệ thống bán vé; số hóa kết cấu hạ tầng... Ông Mạnh cho rằng, mặc dù đường sắt ghi nhận tăng trưởng, nhưng con số doanh thu, lợi nhuận này chưa phản ánh kết quả cuối cùng của cả năm. Bởi đặc thù vận tải đường sắt các chi phí lớn sẽ tập trung vào quý 4 như sửa chữa phương tiện, chi trả lương và các chi phí khác. Theo quy luật kết thúc năm, lợi nhuận của ngành đường sắt sẽ giảm mạnh. Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có quyết định giao Ban Quản lý dự án Đường sắt tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Ban Quản lý dự án Đường sắt là chủ đầu tư bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; lựa chọn tư vấn lập báo cáo theo quy định hiện hành. "Kinh phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo nhiệm vụ, dự toán được duyệt và kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư hàng năm. Thời gian thực hiện trong các năm 2023 - 2025", Bộ GTVT yêu cầu. Bộ GTVT đánh giá dự án đường sắt này nhằm bảo đảm kết nối liên thông với mạng lưới đường sắt trong nước và quốc tế, trung chuyển thuận tiện với các phương thức vận tải khác; có vai trò là một trong các trục giao thông chính trên hành lang kinh tế Đông - Tây của khu vực phía Bắc, đáp ứng nhu cầu vận tải với chất lượng cao, nhanh chóng, thuận tiện và an toàn. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được Nhật Bản hỗ trợ những gì? 31/10/2023 06:05

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh có chủ đầu tư 29/10/2023 09:38 Chia sẻ