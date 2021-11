Doanh thu Snapchat, Facebook, Twitter và YouTube bốc hơi gần 10 tỷ USD vì Apple

Theo một cuộc điều tra do Financial Times thực hiện, quyết định thay đổi cài đặt quyền riêng tư của Apple thông qua tính năng App Tracking Transparency (ATT) trên iOS 14 được triển khai rộng rãi từ tháng 4/2021 đã khiến Snapchat, Facebook, Twitter và YouTube bốc hơi doanh thu ước tính 9,85 tỷ USD trong nửa cuối năm nay, do các doanh nghiệp quảng cáo của họ bị lung lay, chật vật bởi các quy định mới. Như vậy, có thể thấy chỉ sáu tháng sau khi Apple thực hiện chính sách bảo mật mới của mình, ngành công nghiệp truyền thông xã hội được báo cáo đã mất gần 10 tỷ USD.

Với tính năng này, Apple buộc các ứng dụng phải xin phép trước khi theo dõi dữ liệu của người dùng để phân phối quảng cáo. Nếu nhìn một chiều tích cực, ATT có thể hữu ích với người dùng. Tuy nhiên với các nền tảng mạng xã hội hay nhà quảng cáo thì đây đúng là một cơn ác mộng.

Không ngoại lệ, sau khi tính năng này được áp dụng, Facebook đã chỉ trích gay gắt bởi nền tảng này chịu thiệt hại nhiều nhất về doanh thu quảng cáo so với các mạng xã hội khác vì quy mô khổng lồ của nó. Facebook cho rằng, tính năng ATT mới khiến việc tìm kiếm khách hàng khi quảng cáo trở nên khó khăn và tốn kém hơn, gây nên sự tổn hại cho các doanh nghiệp nhỏ phụ thuộc vào doanh thu quảng cáo.

Facebook, Snapchat, Twitter và YouTube đều đã bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật bảo mật iOS được tung ra vào tháng 4/2021. Ảnh: @AFP.

Aidan Corbett, giám đốc điều hành của Wayflyer- công ty cung cấp tài chính cho các công ty khởi nghiệp mua sắm trực tuyến cho biết, Facebook bị thiệt nhiều nhất trong kịch bản này vì chi phí chạy quảng cáo trên nền tảng của họ đã tăng lên trong nhiều năm qua, nhưng lại bị thất sủng trong trận chiến mạnh tay lần này từ phía Apple.

"Nếu khả năng chạy quảng cáo trên Facebook không còn hiệu quả, các doanh nghiệp số sẽ đổ xô qua TikTok. Bởi nền tảng này đang trở nên cực kỳ phổ biến vì chi phí quảng cáo trên đó rẻ hơn rất nhiều", Aidan Corbett chia sẻ thêm. Snapchat cũng thiệt hại không kém vì nền tảng này chỉ dành cho smartphone, không có phiên bản máy tính. Vì thế, việc khai thác quảng cáo trên ứng dụng cũng bị hạn chế đáng kể.

Thực tế cho thấy, hầu hết người dùng đã chọn không cho ứng dụng theo dõi, khiến các nhà quảng cáo không biết cách nhắm mục tiêu quảng cáo hiệu quả. Vì thế mà các nhà quảng cáo đã phản ứng bằng cách cắt giảm chi tiêu của họ tại Snapchat, Facebook, Twitter và YouTube và chuyển ngân sách của họ sang nơi khác: đặc biệt là cho người dùng điện thoại Android.

Sheryl Sandberg, Giám đốc điều hành của Facebook cho biết những thay đổi tử tính năng App Tracking Transparency (ATT) trên iOS 14 làm "độ chính xác của việc nhắm mục tiêu quảng cáo của chúng tôi giảm xuống. Và việc đo lường kết quả quảng cáo cũng trở nên khó khăn hơn".

Điều này đặt ra một bài toán linh hoạt yêu cầu các các nền tảng xã hội và ứng dụng khác cần phải sáng tạo hơn khi sử dụng quảng cáo. Các công ty cần tập trung vào các thiết bị Android hoặc phải thay đổi để phù hợp với Apple, bằng không họ sẽ phải tìm nguồn doanh thu khác không liên quan đến việc theo dõi người dùng iOS.

Những thay đổi cho phép người dùng ngăn ứng dụng thu thập dữ liệu của họ trên iPhone và các thiết bị iOS khác đã gây rạn nứt giữa Facebook và Apple. Ảnh: @AFP.

Eric Seufert, một nhà tư vấn về công nghệ quảng cáo cho biết rằng: "Một số nền tảng bị ảnh hưởng nhiều nhất - nhưng đặc biệt là Facebook, vì họ phải xây dựng lại nền tảng vận hành quảng cáo của mình sau sự kìm kẹp của tính năng ATT", ông nói. "Tôi tin rằng phải mất ít nhất một năm để xây dựng cơ sở hạ tầng mới. Các công cụ và khuôn khổ mới cần được phát triển từ đầu, và phải được thử nghiệm rộng rãi trước khi triển khai cho một số lượng lớn người dùng ứng dụng mạng xã hội này".

Còn David Wehner, giám đốc tài chính của Facebook gọi tác động của các chính sách bảo mật này của Apple là "thách thức" và "gây rối hơn điều mà họ dự đoán trước đây".

Nền tảng Youtube và Twitter cũng chịu chung số phận này. Tuy nhiên, hậu quả từ cuộc tác động khiêm tốn hơn so với Facebook. Twitter cũng cho biết tác động của những thay đổi iOS đối với doanh thu quý 3 của họ là "thấp hơn dự kiến" và nền tảng xã hội này cũng đang chuẩn bị cho "một kịch bản tác động khiêm tốn khác đang diễn ra trong quý tiếp theo".

"Tác động của ATT có thể khác nhau trên các nền tảng quảng cáo do sự kết hợp độc đáo của các định dạng quảng cáo, tín hiệu và biện pháp khắc phục trên mỗi nền tảng, cũng như các yếu tố khác", Twitter cho biết trong một bức thư gửi đến các cổ đông.

Trước báo cáo này, Luca Maestri, Giám đốc tài chính Apple nói với tờ Financial Times: "Quảng cáo là một ngành kinh doanh đang phát triển giống như mọi thứ khác. Chúng tôi nghĩ rằng, chúng tôi có cơ hội để tiếp tục phát triển nó nhiều hơn nữa theo thời gian".



Tuy nhiên, Cory Munchbach, giám đốc điều hành tại BlueConic- một nền tảng dữ liệu khách hàng cho biết: "Cơn gió mà Apple đã tạo ra cho chính mình đã khiến họ bị cáo buộc là đạo đức giả. Không có điều nào trong số này là vị tha. Apple đã làm rất tốt việc biến quyền riêng tư thành một chiêu trò PR, dĩ nhiên họ sẽ không làm điều này nếu không có tiền trong đó".

Khi được các nhà phân tích hỏi về nhận định ở trên, Tim Cook- giám đốc điều hành của Apple cho biết: "Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng, quyền riêng tư là quyền cơ bản của con người. Và đó là động lực của chúng tôi ở đó. Không có động lực nào khác".

Trước đây, Tim Cook cũng thẳng thừng tuyên bố rằng, người dùng nên có quyền kiểm soát và phải có tính minh bạch rõ ràng khi dữ liệu của họ được sử dụng cho mục tiêu quảng cáo, cũng như công ty không hề chống lại ngành quảng cáo kỹ thuật số. Cook nói: "Chúng tôi không chống lại quảng cáo kỹ thuật số. "Tôi nghĩ rằng quảng cáo kỹ thuật số sẽ phát triển mạnh trong bất kỳ tình huống nào, bởi vì ngày càng có nhiều người dành nhiều thời gian cho trực tuyến, nên vấn để kiểm soát được dữ liệu cá nhân là điều hết sức quan trọng ở thời buổi công nghệ giai đoạn hiện tại. Và nhờ đó mà quảng cáo kỹ thuật số sẽ hoạt động tốt trong mọi tình huống".

Giám đốc điều hành của Apple cũng nhắc lại rằng, kiểm soát quyền riêng tư không phải là một "bài tập" dành riêng cho Facebook. Thay vào đó, ông cho biết sẽ cam kết hàng loạt chính sách quyền riêng tư bảo vệ người dùng mới sẽ được áp dụng nhiều hơn, và còn kéo dài nhiều hơn thế nữa.