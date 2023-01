Độc đáo "Thuỷ ấn hoạ" ở Đường sách TP.HCM

Thủy ấn họa là phương pháp thiết kế hoa văn trên bề mặt nước tạo ra các tác phẩm có hoạ tiết tương tự như đá hoa cương bằng các loại thuốc nhuộm, dung dịch lỏng hay màu nước với cọ vẽ. Các họa sĩ sử dụng các loại cọ vẽ lần lượt thả màu vào chất lỏng và di chuyển nhẹ nhàng nhằm tạo các hình vẽ lan tỏa như khói. Các hoa văn sẽ được tạo ra khi màu mực nổi lên mặt nước.



Tác phẩm sau đó được cẩn thận in lên bề mặt của chất liệu thấm nước như giấy hoặc vải và hong khô. Những sản phẩm in từ kỹ thuật này thường được dùng làm mặt giấy viết thư pháp, bìa sách và các trang giấy hoa cương trong các quyển sách. Mỗi bản in đều là những chế tác độc nhất, không lặp lại.

Để tạo sự độc đáo, riêng biệt cho các ấn bản trong dòng sách S, nhà sách Đông A đã áp dụng phương pháp thủy ấn trong việc sản xuất các ấn bản này.

Đơn cử như mỗi bản sách đặc biệt S100 đều có 2 tờ gác đầu và cuối sách, được thực hiện thủ công từng tờ với kỹ thuật thủy ấn, mỗi tờ là duy nhất. Hay ấn bản giới hạn S365 "Đông Dương xinh đẹp và kỳ vĩ" có bụng sách được mạ bằng phương pháp thủy ấn. Các công đoạn được thực hiện hết sức tỉ mỉ và cẩn thận.

Tại workshop Thủy ấn họa, các nghệ nhân của Thư viện Huệ Quang sẽ giới thiệu và trình diễn kỹ thuật in tranh trên bề mặt nước và trực tiếp hướng dẫn du khách tham gia workshop thực hành làm giấy thủy ấn.

Một số tác phẩm Thuỷ ấn hoạ của Thư viện Huệ Quang