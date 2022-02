Trước đó, công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự cho Lễ hội năm 2022; tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Lễ hội, nhất là tại các địa điểm tổ chức các sự kiện liên quan.