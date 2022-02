Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2022: 10 "lão" trâu tốt nhất, khỏe nhất đã sẵn sàng xuống đồng

Sáng 6/2, trao đổi với Dân Việt, ông Ngô Văn Liên - Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên cho biết, công tác chuẩn bị cho Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2022 cơ bản hoàn thành.

"Chúng tôi đang khớp nối những khâu cuối cùng để Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn thành công tốt đẹp nhất. Năm nay, do tình hình dịch Covid-19, địa phương chỉ mời họa sĩ trong tỉnh vẽ nên số lượng trâu hạn chế. Khoảng 10 "lão" trâu tốt, khỏe đã được chọn để xuống đồng", ông Liên cho biết.

Theo lãnh đạo thị xã Duy Tiên, địa phương đã chuẩn bị mọi phương án để công tác phòng chống dịch được đảm bảo.

Ông Nguyễn Trung Đắc và lão trâu nhiều lần được chọn tham gia Tịch Điền. Ảnh: Hồng Nhân (chụp năm 2021).

"Lượng khách mời năm nay chúng tôi cũng hạn chế so với những năm trước. Người dân về tham gia Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2022 phải được tiêm phòng Covid-19 đầy đủ. Đồng thời lực lượng y tế chuẩn bị cho người dân quét mã QR, sát khuẩn, khẩu trang. Chúng tôi còn bố trí khu vực riêng, nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ, khả năng cao nhiễm Covid-19 sẽ được cách ly, kiểm tra ngay tại chỗ", ông Liên thông tin.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Nam cũng có văn bản chỉ đạo tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2022 đảm bảo trang trọng, an toàn, phù hợp tình hình dịch bệnh Covid-19. Trong đó, sẽ rút ngắn một số phần ở lễ hội chính và số lượng trâu tham gia lễ hội.

Tại Công văn số 155/UBND-KGVX ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Hà Nam nêu rõ, để công tác tổ chức Lễ hội Tịch điền năm 2022 diễn ra đảm bảo trang trọng, an toàn, phù hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu:

UBND thị xã Duy Tiên chủ trì phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, địa phương liên quan chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Lễ hội Tịch điền năm 2022 đảm bảo trang trọng, an toàn, ý nghĩa, đúng các quy định về tổ chức Lễ hội và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 (chỉ tổ chức phần nghi lễ, không tổ chức các hoạt động hội); tăng cường vai trò tham gia, tổ chức Lễ hội của người dân địa phương, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác tổ chức Lễ hội; chuẩn bị sớm các gian hàng; đảm bảo môi trường, cảnh quan sạch đẹp; mời và đón tiếp đại biểu về dự Lễ hội an toàn, chu đáo.

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2022 được tổ chức từ ngày 5 – 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần (tức ngày 5 - 7/2/2022) tại khu vực chùa Đọi Sơn, xã Tiên Sơn. Ảnh: Lê Hiếu.

Theo đó, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2022 được tổ chức từ ngày 5 – 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần (tức ngày 5 - 7/2/2022) tại khu vực chùa Đọi Sơn, xã Tiên Sơn.

Phần lễ, ngày mùng 5 có lễ cáo yết; ngày mùng 6 có lễ rước nước, lễ sái tịnh và lễ cầu an; ngày mùng 7 chính hội có lễ rước kiệu vua Lê Đại Hành, lễ rước thành hoàng và Tổ nghề trống làng Đọi Tam về sân lễ Tịch điền; màn múa trống khai hội, múa rồng mừng hội, đọc văn trình, lễ dâng hương, công bố trao bằng xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Hà Nam và nghi trình cày Tịch điền.

Phần hội tại Lễ Tịch điền Đọi Sơn năm 2022, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được rút gọn chỉ còn tổ chức Hội thi vẽ, trang trí trâu. Hội thi này số lượng trâu tham gia cũng sẽ giảm và chỉ mời các họa sĩ trong tỉnh tham gia.