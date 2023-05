Độc lạ SEA Games 33: Thái Lan đưa môn kéo co vào tranh tài?

Cuối tháng này, Liên đoàn Kéo co Campuchia sẽ tổ chức giải vô địch kéo co toàn quốc tại Chroy Changvar, địa điểm tổ chức các môn võ của SEA Games 32.

Mục tiêu của cuộc thi cấp quốc gia này là tuyển chọn các vận động viên cho các sự kiện quốc tế như giải kéo co mở rộng tại Angkor Wat vào cuối năm nay. Tại đây, các nội dung kéo co tập thể và cá nhân, nam và nữ sẽ được đưa vào tranh tài, với các hạng cân khác nhau.

Nước chủ nhà Thái Lan được cho là sẽ đưa bộ môn kéo co vào tranh tài tại SEA Games 33.

Đáng chú ý, giải vô địch kéo co toàn quốc ở Campuchia lần này còn mang mục đích tuyển chọn những nhân tố ưu tú nhất để chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan vào năm tới.

Cụ thể, theo tiết lộ từ tờ Thmeythmey của Campuchia, một quan chức giấu tên thuộc Liên đoàn kéo co Campuchia đã nói với hãng tin AP qua điện thoại rằng Thái Lan dự kiến đưa môn kéo co vào nội dung thi đấu SEA Games 33. Theo đó, lý do được đưa ra là môn kéo co rất có tiềm năng đồng thời cũng là bộ môn thể thao tương đối phổ biến ở khu vực Đông Nam Á từ trước đến nay.

Nếu kéo co thực sự được Thái Lan đưa vào tranh tài tại SEA Games 32 thì đây sẽ đánh dấu lần đầu tiên bộ môn thể thao này xuất hiện tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Trước đó, năm 2012, Liên đoàn kéo co Singapore cũng đã từng đề xuất ý tưởng đưa kéo co vào chương trình thi đấu SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar. Tuy nhiên, ý tưởng này cuối cùng lại không đạt được sự đồng thuận và bộ môn này không được đưa vào SEA Games năm đó.

Thái Lan đã và đang lên kế hoạch tổ chức SEA Games 33.

Trong buổi họp báo ở Thủ đô Phnom Penh ngày 16/5 vừa qua, Campuchia, với sự tham dự của đại diện các cơ quan truyền thông đang tác nghiệp tại SEA Games 32, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan Gongsak Yodmani cho biết SEA Games 33 sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 20/12/2025. Các địa điểm thi đấu chính là thủ đô Bangkok, tỉnh Chonburi và tỉnh Songkhla.