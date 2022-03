"Doctor Strange 2" sẽ mang về doanh thu phòng vé "khủng"?

Trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (tựa Việt: Phù thủy tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn) đang là một trong những phim được mong đợi nhất năm 2022. Trailer của bộ phim được tung ra vào giữa tháng 2 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ với hàng loạt nhân vật được cho là sẽ xuất hiện trong phần 2 phim về gã phù thủy ma thuật Stephen Strange. Có thể thấy Doctor Strange in the Multiverse of Madness là một trong những phần phim hoành tráng với hệ thống nhân vật đa dạng bậc nhất của vũ trụ điện ảnh Marvel.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness hứa hẹn mang về doanh thu phòng vé "khủng". (Ảnh: Disney)

Năm 2022, siêu phẩm Spider-Man: No Way Home đã đạt doanh thu "khủng" với 800 triệu USD tại Mỹ và 1,8 tỷ USD tại các phòng vé toàn thế giới khiến cho giới chuyên môn phải "trầm trồ". Đây là con số mà ngay cả trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra cũng là điều mơ ước của giới làm phim.

Mới đây, tài tử Benedict Cumberbatch, người đảm nhận vai chính trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness tự tin khẳng định, bộ phim có thể đạt được thành công tương tự tại phòng vé.

"Đó là một bộ phim rất lớn. Một cuộc bạo loạn khiến cho người xem thích thú. Bộ phim hội tụ đủ yếu tố để thành công, chúng ta có thể hy vọng vào một thành công tương tự với Người nhện. Tôi đã sẵn sàng để chờ đợi điều mình nói thành sự thật", Benedict Cumberbatch chia sẻ trong một bài phỏng vấn với tạp chí Empire.

Một lý do quan trọng khiến Spider-Man: No Way Home trở thành một "gã khổng lồ" phòng vé là vì phim đã kết hợp ba thế hệ diễn viên "Người nhện" trên màn ảnh với Tom Holland, Tobey Maguire và Andrew Garfield. Doctor Strange in the Multiverse of Madness có sự tham gia của Cumberbatch đối mặt với Elizabeth Olsen, một diễn viên rất được người hâm mộ Marvel yêu thích trong vai Scarlet Witch. Tuy vậy, giới chuyên môn cho rằng, bộ phim sẽ cần thêm một vài bất ngờ lớn nữa nếu nhà sản xuất có ý định sánh ngang với Spider-Man: No Way Home tại phòng vé.

Nhiều nhân vật của Marvel sẽ cùng xuất hiện trong Doctor Strange 2. (Ảnh: Disney)

Lấy bối cảnh sau các sự kiện của Spider-Man: No Way Home, phần tiếp theo của Doctor Strange cho thấy phù thủy ma thuật đang phải giải quyết hậu quả của quyết định mở đa vũ trụ. Người hâm mộ Marvel đã suy đoán trong thời gian dài về những nhân vật nào có thể xuất hiện trong phim dựa trên cốt truyện đa vũ trụ, ví dụ như nhân vật Deadpool của tài tử Ryan Reynolds, mặc dù nam diễn viên phủ nhận. Trong trailer của bộ phim cho thấy Charles Xavier của diễn viên Patrick Stewart từ X-Men có thể sẽ xuất hiện.

"Tôi chỉ muốn nói rằng, bạn có chắc những gì bạn thấy là sự thật?", Nhà sản xuất Richie Palmer của Doctor Strange in the Multiverse of Madness nói với tạp chí Empire khi được hỏi về khả năng xuất hiện của Patrick Stewart. "Có vô số phiên bản của những nhân vật này và chỉ vì bạn có thể đã nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng không có nghĩa nó thuộc về người bạn đã từng thấy trên màn ảnh".

Bên cạnh đó, nhà sản xuất của Strange In the Multiverse of Madness đã khéo léo phủ nhận tin đồn liên quan tới Tom Cruise sẽ tham gia vai diễn Tony Stark. “Ví dụ nhãn tiền chính là Spider-Man: No Way Home. Một vài lời đồn đã trở thành sự thật, một số khác thì không. Tôi rất muốn được gặp lại Tony trên màn ảnh, nhưng có vài lời đồn sẽ chỉ là lời đồn”, nhà sản xuất nói về khả năng Iron Man sẽ xuất hiện trong Doctor Strange 2.

Palmer cũng phủ nhận khả năng nhóm The Illuminati sẽ sớm xuất hiện: “Tôi sẽ nói mình thích The Illuminati. Nhưng nếu chúng tôi muốn giới thiệu nhóm này vào vũ trụ điện ảnh Marvel trong tương lai thì đó sẽ là một phiên bản sinh ra từ các bộ phim, gắn liền với các siêu anh hùng trong MCU thay vì lặp lại những thứ bạn đọc được trên truyện”.

Poster chính thức Doctor Strange 2. (Ảnh: Disney)

"Có nhiều sự thức tỉnh ở đây, cũng như việc tự khám phá bản thân. Nhân vật Doctor Strange gần như là một kẻ xa lạ đối với chính bản thân hắn trước khi bộ phim này khởi chiếu. Bộ phim sẽ tiết lộ những điều cơ bản về bản chất của anh ta, mà sau đó anh ta phải đối đầu. Có một số ý tưởng rất táo bạo và một số thử nghiệm phi thường của Strange, bộ phim có cái kết hết sức bất ngờ", Benedict Cumberbatch nói thêm về bộ phim.