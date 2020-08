Đôi nam nữ tử vong ở Lạng Sơn: Phát hiện 1 lượng ma túy trong nhà

Trước đó, chiều 16/8, người dân phát hiện đôi nam nữ tử vong bất thường trong một căn nhà nằm trên đường Nguyễn Thế Lộc, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Nạn nhân được xác định là bà N.L.H (43 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và ông L.T.C (45 tuổi, trú tại xã Quốc Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn).

Người dân sống gần khu vực cho biết: "Bà H và ông C không phải vợ chồng nhưng sống với nhau ở đó được một thời gian. Trước ông C, bà H cũng từng sống với người đàn ông khác. Bà H có một người con gái hiện đang đi học, không sống cùng mẹ, thỉnh thoảng cô gái này đến nhà với mẹ".

Thi thể nạn nhân được người dân phát hiện trưa 16/8

Theo nhiều người, bà H hồi trẻ có tiếng xinh đẹp, nhà khá giả nhưng càng về sau gia đình càng vất vả bởi nợ nần.

"Bà H là "thành phần ăn chơi" thời điểm trước đó, bà H còn cho bạn bè đến ở, tụ tập làm ảnh hưởng tới người dân địa phương, khiến nhiều người sống xung quanh khá bức xúc. Bà H cũng ghê gớm nên chẳng ai dám động vào", một người dân cho biết.

Được biết, bà H thường giao du, tụ tập cùng những thành phần bất hảo nên bị người dân xung quanh phản ảnh và không mấy thiện cảm.

Cũng theo người dân sống gần nhà chia sẻ, ở địa phương, bà H và ông C ít giao lưu với hàng xóm nên mấy ngày sau, mọi người mới phát hiện việc 2 người tử vong. Thời điểm phát hiện, cả 2 thi thể đều có nhiều vết thương dính máu và đang trong quá trình phân hủy.

Tại hiện trường, công an thu giữ được một lượng ma túy

Thông tin với báo chí, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, ông C là người nghiện ma túy, lên TP.Lạng Sơn để điều trị bệnh về thần kinh, còn bà H buôn bán ma túy. Tại hiện trường, Công an thu giữ được một lượng ma túy.

"Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Lạng Sơn cho rằng 2 nạn nhân đã tự sát hại nhau. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển sang VKSND tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, nhiều khả năng vụ án sẽ bị đình chỉ vì cả 2 người đều đã tử vong”, lãnh đạo này nhận định.