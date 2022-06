Đôi chân cần bận rộn để đi qua núi cao và sông sâu

Dù là học tập hay đi du lịch, thể xác hay tâm hồn đều phải đồng hành trên con đường. Khi đó thì núi non sẽ rộng mở trước mắt bạn.

Đời người khó ai mà tránh khỏi những thất vọng, có người ở chốn phồn hoa đô thị lui về đọc sách, có người trong cuộc sống hiện thực mà cảm thấy đau khổ. Tất cả đều cần cho mình một chút an ủi.

Bởi thế nên khi có thời gian thì bạn hãy thường xuyên ra ngoài ngắm cảnh. Nhìn cỏ mọc, chim hót, nhìn đôi mắt dưới bầu trời trong xanh tràn đầy sức sống. Khi đó tâm trí của bạn sẽ thoát khỏi những công việc bộn bề, những rắc rối lo toan của cuộc sống thường ngày. Dùng bước chân để đo núi sông, và dùng làn gió để xoa dịu tâm hồn của bạn.

Đời người bất kỳ ai cũng cần có ''5 bận rộn, 1 nhàn rỗi''. Ảnh: Khỏe & Đẹp

Tay cần bận rộn để làm việc chăm chỉ

Siêng năng và rèn luyện có thể bù đắp được khuyết điểm của một người. Những nỗ lực có thể bù đắp cho những khiếm khuyết bẩm sinh. Trồng một hạt kê vào mùa xuân, và thu hoạch một vạn vào mùa thu. Ở đời có gieo nhân nào gặt quả ấy. Nếu chỉ muốn "há miệng chờ sung" thì chỉ có thể bị lừa hoặc lãng phí thời gian.

Cuộc sống này không có nỗ lực nào là lãng phí cả. Cho dù bạn có đi sai con đường thì đó cũng là một phần thưởng xứng đáng.

Mắt cần tinh tường siêng năng quan sát

Thế giới nội tâm của một người thường được phản ánh qua về ngoài cũng như khí chất của con người đó.

Đánh giá cao lòng hảo tâm của người khác sẽ mở rộng trái tim của chúng ta. Đánh giá cao lòng tốt của người khác sẽ thanh lọc được trái tim của mình.

Tai cần bận rộn để lắng nghe và tâm hồn cởi mở

Ở đâu nói ít hơn, ở đó được nghe nhiều hơn. Thế giới không thiếu cái miệng biết nói, nhưng lại thiếu đôi tai biết lắng nghe. Hãy học cách lắng nghe ý kiến của người khác, bỏ tính kiêu ngạo, hãy khiêm tốn chấp nhận những lời chỉ trích của người khác.

Mỗi người chúng ta đều có những khuyết điểm của riêng mình, mọi lời chỉ trích người khác đều là bước đệm để bạn tiến về phía trước mà thôi. Không thiếu cái miệng biết nói, nhưng thiếu đôi tai phải biết lắng nghe.

Nhiều người mắc căn bệnh lười biếng và kiêu ngạo. Một trong những dấu hiệu của tính kiêu ngạo là không lắng nghe người khác. Những người khác phải lắng nghe ý kiến của họ, và họ mới là đúng.

Bộ não cần bận rộn để suy xét mọi việc một cách thấu đáo

Sống và học hỏi, để tâm trí có thể được làm mới mỗi ngày. Một khi trì trệ thì cuộc sống chắc chắn sẽ mất đi những khả năng mới cũng như sẽ đánh mất tương lai.

Luôn hướng vào nội tâm, kẻ biết người là người khôn nhưng kẻ biết mình mới là người sáng suốt.

Một nhàn: Trái tim cần được tự do

Bận rộn có giá trị của nó và an nhàn cũng có giá trị của an nhàn. Khi một người bận rộn, họ sẽ đánh mất tinh thần, đôi lúc đánh mất chính mình. Thân thể có sự bận rộn thì tâm trí cũng cần phải nhàn rỗi.



Khi tâm bạn an nhàn mà ngắm hoa tàn hoa nở, thì mới có thể làm được những việc to lớn. Chỉ khi con người sống yên bình thì mới có thể làm những việc không lo thành bại. Sự nhàn hạ trong tâm hồn này chính là một khoảng không gian tự do của cuộc sống, chính sự tồn tại của nó làm cho cuộc sống nhàn nhã nhưng không luộm thuộm, bận rộn mà không hốt hoảng.