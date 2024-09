Công đoàn tăng cường chăm lo đời sống cho người lao động sau bão số 3

Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố hỗ trợ đoàn viên và người lao động sau cơn bão số 3

Ngay sau khi cơn bão số 3 tràn qua các tỉnh miền Bắc, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương… đã kịp thời thăm hỏi, động viên cũng như trao tận tay các xuất quà tới đồng bào bị thiệt hại.

Một ngày sau khi cơn bão đi qua địa bàn thành phố Hà Nội, có rất nhiều cây bị đổ. Để khắc phục hậu quả, các công nhân thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đã ngay lập tức tổ chức thu dọn vệ sinh lên xe chuyên dụng, đảm bảo giao thông được lưu thông. Cùng ngày, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trực tiếp xuống hiện trường để động viên, trao quà cho 90 công nhân ngành Xây dựng với số tiền 90 triệu đồng.

Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trao quà cho 90 công nhân ngành xây dựng Thủ đô.

Ông Phạm Quang Thanh - Người đứng đầu tổ chức Công đoàn Thủ đô xúc động chia sẻ: “Tôi được biết, đã có những anh chị em đội mưa tới hiện trường để khắc phục hậu quả của cơn bão lịch sử. Các anh chị xử lý hàng nghìn cây xanh gãy đổ, thu gom hàng nghìn tấn rác, khơi thông dòng chảy, bảo đảm ánh sáng… để những con đường, góc phố của Hà Nội sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Ông Thanh cũng đề nghị các lãnh đạo đơn vị tiếp tục quan tâm, động viên, chăm lo chu đáo về bữa ăn, mức bồi dưỡng trong thời gian cao điểm, nhất là bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ, công nhân viên.

Cơn bão số 3 không chỉ làm thiệt hại nặng nề về tài sản của nhân dân mà còn gây nên những tổn thất về người. Anh Bùi Văn T. là công nhân Công ty Vận tải biển Đức Thịnh (xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) - một trong số những nạn nhân không may mắn tử vong do ảnh hưởng từ cơn bão này. Dù đã neo đậu tàu ở âu cảng Giếng Đáy từ trước cơn bão, tuy nhiên, sóng to, gió lớn đã kéo tàu anh T. ra ngoài biển dẫn đến đắm tàu, anh T. tử vong tại tàu.

Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng chia sẻ mất mát với gia đình anh T. Ảnh: Mai Dung

Hiện anh T. có 3 người con, con lớn học lớp 7 còn con nhỏ mới 4 tuổi. Tin anh T. tử vong do bão là cú sốc lớn với cả gia đình, người thân, bạn bè, nhất là vợ anh. “Ngày 6.9 nghe tin tàu neo đậu an toàn, tôi cũng phần nào yên tâm nhưng đến 7, 8.9 thì mất liên lạc với chồng, rồi nhận tin anh mất…”, chị Hà - vợ anh T. nghẹn ngào.

Chia sẻ những đau thương, mất mát với gia đình anh Bùi Văn T, chiều ngày 10/9, đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nén đau thương để lo tang lễ chu toàn cho anh T, vượt qua khó khăn. Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố cũng đề nghị Liên đoàn Lao động huyện Thủy Nguyên, Công đoàn Khu kinh tế quan tâm, chăm lo đến trường hợp gia đình nạn nhân tử vong do bão.

Hơn 400 triệu đồng được công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyên góp ủng hộ người lao động các địa phương sau bão

Trên cơ sở báo cáo nhanh của một số Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương… Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các đơn vị này chủ động có văn bản đề nghị Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng vàng hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị thiệt mạng do ảnh hưởng của bão (10 triệu đồng/người chết); đoàn viên, người lao động bị thương nặng phải nằm viện điều trị (hỗ trợ mức tối đa là 5 triệu đồng/người).

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương (thứ 4 từ trái sang) nhận quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 từ các đơn vị. Ảnh: Hải Nguyễn

Đối với những địa phương, ngành bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 3, cần chủ động xác định đối tượng, căn cứ mức độ bị thương và thiệt hại về tài sản để kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động, với mức hỗ trợ từ nguồn tài chính công đoàn từ 1 đến 3 triệu đồng/trường hợp. Những địa phương, ngành không cân đối được nguồn thì có văn bản đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ cho phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, ngành, đơn vị.

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… Công đoàn cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng tổ chức buổi quyên góp ủng hộ đồng bào, đoàn viên, người lao động các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Tại buổi quyên góp, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đơn vị trực thuộc đã tiến hành quyên góp ủng hộ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3; mỗi người ủng hộ ít nhất một ngày lương. Tổng số tiền ban tổ chức nhận được ngay tại buổi quyên góp, ủng hộ là hơn 437 triệu đồng.