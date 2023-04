Ngày 19/4, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa có buổi chủ trì tiếp và giải quyết kiến nghị của một số công dân trên địa bàn quận Liên Chiểu, Sơn Trà và Thanh Khê.

Tại buổi đối thoại này, bà Bùi Thị Phương Lan (trú quận Liên Chiểu) nêu kiến nghị, gia đình bà thuộc diện giải tỏa đi hẳn, với diện tích đất hơn 460m2, sau đó được thành phố bố trí 3 lô đường Hoàng Thị Loan, và 1 lô đường 7m5- Khu số 6 Trung tâm đô thị mới Tây Bắc (giai đoạn 2). Tuy nhiên, gia đình bà Lan kiến nghị đổi lô 7m5 lên đường 10m5.

Sau nghe trình bày của công dân và báo cáo của các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng kết luận không có cơ sở để giải quyết kiến nghị của hộ dân này.

Còn trường hợp ông Nguyễn Văn Khương (trú quận Sơn Trà) kiến nghị lãnh đạo thành phố xem xét, giải quyết việc xác định giá đất cụ thể đối với lô đất 37B3.4 đường 7,5m Khu Tái định cư Suối Đá.

Xét thấy việc chậm nộp hồ sơ, thực hiện các thủ tục và nghĩa vụ tài chính của ông Khương có nhiều yếu tố khách quan, nên sau khi xem xét hồ sơ, và tham mưu của các đơn vị, ông Lê Trung Chinh đã giao UBND quận Sơn Trà rà soát lại toàn bộ hồ sơ, kiểm điểm trách nhiệm, sớm có báo cáo trình lãnh đạo thành phố xem xét giải quyết, trên tinh thần đảm bảo tối đa quyền lợi cho công dân.

Đối thoại với Chủ tịch Đà Nẵng, nhiều hộ dân được bố trí căn hộ chung cư, được giải quyết kiến nghị. Ảnh: VPUBND

Đối với kiến nghị của hộ ông Phan Đức Kiệm (tạm trú quận Thanh Khê) thuộc diện hộ nghèo, bản thân ông tham gia cách mạng, gia đình đang ở nhà thuê, và đang thờ cúng mẹ liệt sĩ và 1 liệt sĩ; gia đình ông có nguyện vọng được thuê căn hộ chung cư để giải quyết khó khăn trong cuộc sống.

Theo Chủ tịch Lê Trung Chinh, hiện nay, quỹ chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố còn rất ít…song xét thấy hoàn cảnh ông Kiệm khó khăn, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng tìm vị trí phù hợp để bố trí cho gia đình ông Kiệm thuê căn hộ chung cư để giải quyết khó khăn.

Ngoài ra, tại buổi đối thoại lần này, trường hợp bà Trần Thị Ánh Tuyết (tạm trú quận Sơn Trà) kiến nghị với Chủ tịch Đà Nẵng, gia đình bà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng là Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1986) cán bộ Phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc - Công an thành phố, bị tai nạn giao thông từ trần ngày 31/3/2022 sau khi thực hiện nhiệm vụ, gia đình đang ở nhà thuê, bản thân bà Tuyết buôn bán tại nhà, mẹ 70 tuổi già yếu, con nhỏ 5 tuổi. Do đó, bà Tuyết mong muốn thành phố xem xét giải quyết liên quan việc xin thuê nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống.

Qua nghe trình bày của bà Ánh Tuyết và báo cáo của các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị Sở Xây dựng và UBND quận Sơn Trà rà soát, sớm bố trí cho bà Trần Thị Ánh Tuyết được thuê căn hộ chung cư để ổn định cuộc sống.