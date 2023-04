2 UBND quận cùng hàng loạt "ông lớn" khách sạn, mỏ đất đá ở Đà Nẵng bị kiểm tra về bảo vệ môi trường

Ngày 4/4, Văn phòng Sở TN&MT TP.Đà Nẵng cho hay, ông Phạm Nam Sơn - Giám đốc Sở TN&MT TP.Đà Nẵng vừa ký ban hành quyết định kiểm ra về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Trong quyết định này, có 2 UBND quận thuộc danh sách kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường gồm UBND quận Sơn Trà và UBND quận Ngũ Hành Sơn.

Bên cạnh đó, có hàng trăm khách sạn lớn nhỏ trong danh sách các đơn vị phải kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong danh sách này có hàng loạt bệnh viện, khách sạn, dự án bất động sản cá mỏ đất đá...lớn nhỏ.

Đơn cử một số bệnh viện phải kiểm tra việc bảo vệ môi trường như dự án Bệnh viện Đa khoa Gia đình quy mô 250 giường (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu), Bệnh viện Y học cổ truyền TP.Đà Nẵng (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) hay quần thể bệnh viện quốc tế chất lượng cao (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ (quận Thanh Khê).

Nhiều dự án bất động sản ven biển Đà Nẵng trong danh sách kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường như dự án Tổ hợp Solei Ánh Dương. Ảnh: Đình Thiên

Ngoài ra hàng loạt dự án bất động sản lớn cũng nằm trong danh sách như dự án Căn hộ The Filmore (Công ty CP phát triển bất động sản Filmore), dự án Tháp CT1&2 - Đà Nẵng Time Square (Công ty CP Kim Long Nam), dự án Tổ hợp Ánh Dương Solei (Công ty CP PPC An Thịnh Đà Nẵng), khách sạn Hải An (Công ty CP khách sạn Kim Thành), khách sạn Mường Thanh Grand (Tập đoàn Mường Thanh).

Đồng thời một số nhà máy như Nhà máy thép Đà Nẵng, dự án đầu tư dây chuyền cán thép 250.000 tấn/năm, Nhà máy xi măng Đà Nẵng, Nhà máy sản xuất linh kiện, ô tô xe máy, Nhà máy giấy và bao bì Tân Long...cũng phải kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trong danh sách Giám đốc Sở TN&MT TP.Đà Nẵng vừa ký ban hành kiểm tra về bảo vệ môi trường còn có hàng loạt mỏ đất đá như Mỏ Sơn Phước, Mỏ Trường Bản, Mõ Hố Mùn 2, Mỏ Phước Thuận, Mỏ Hố Lưới Mẽo 1, Mỏ Phước Thuận, Mỏ Suối Mơ 2, Mỏ đá Hố Bạc 3, Mỏ Phước Nhân...