Đổi tiền mới online "nở rộ", thị trường "chợ đen" lao đao

"Chợ đen" đổi ngoại tệ: Muốn mua bán bao nhiêu USD cũng có

Cập nhật sáng nay (18/1), giá USD trên thị trường tự do giao dịch quanh mức 25.550 - 25.650 VND/USD, vẫn duy trì khoảng cách cách biệt so với kênh ngân hàng. tạo khoảng cách khá xa so với ngân hàng từ 400 - 500 đồng/USD.

Đơn cử, tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.120 - 25.510 VND/USD, giảm 39 đồng mỗi chiều so với sáng qua. Như vậy, giá USD tại "chợ đen" cao hơn giá USD tại Ngân hàng Vietcombank lần lượt là 430 đồng chiều mua và 140 đồng chiều bán ra.

Trong khi việc giao dịch ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng được thực hiện chặt chẽ, thì những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại thị trường "chợ đen" có tiếng ở Hà Nội - phố Hà Trung (q. Hoàn Kiếm) vẫn hoạt động khá sôi động.

Khu "chợ đen" Hà Trung những ngày giáp Tết Nguyên đán. Ảnh: Dân Việt.

Tại một tiệm vàng trên phố Hà Trung (Hà Nội), nhân viên giao dịch cho biết, cao điểm Tết Nguyên đán, lượt khách đến chủ yếu là mua bán ngoại tệ. Trong đó, theo quan sát, người đến giao dịch bao gồm nhiều thành phần: từ người kinh doanh buôn bán, khách du lịch hay cả những vị khách đổi tiền đô-la Mỹ để lì xì.

Theo quan sát của PV, số lượng giao dịch chủ yếu từ 300 - 2.000 USD. Tuy nhiên, theo nhân viên của điểm thu đổi ngoại tệ thì muốn mua - bán bao nhiêu USD cũng có.

Không chỉ đổi USD, các tiệm vàng ở đây cũng mua bán ngoại tệ của nhiều nước khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore,… Tỷ giá đồng ngoại tệ của các nước được trưng ngay phía ngoài để khách dễ dàng tham khảo.

Điều 3 Thông tư 20/2022/TT-NHNN quy định, địa điểm mua bán ngoại tệ hợp pháp là các ngân hàng được phép (bao gồm ngân hàng và các chi nhánh nước ngoài của ngân hàng). Các ngân hàng này phải được Nhà nước cho phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối. Vì vậy, khi có nhu cầu mua bán ngoại tệ, người dân cần lựa chọn ngân hàng phù hợp, uy tín và được cấp giấy phép kinh doanh ngoại tệ hợp pháp.

Đổi tiền mới "chợ online" lên ngôi

Có mặt tại một cửa hàng đổi tiền trên phố Hà Trung, chị Phùng Thanh Thảo (35 tuổi, Hà Nội) cho biết, năm nay nhu cầu đổi tiền mới của chị ít hơn mọi năm.

"Mọi năm gia đình tôi thường đổi khoảng 20 triệu đồng tiền mới để mừng tuổi, đi lễ chùa mỗi dịp Tết. Tuy nhiên, năm nay kinh tế khó khăn nên gia đình chỉ đổi khoảng 10 triệu để mừng tuổi các cụ lớn thôi, chứ không cầu kỳ, chỉn chu như mọi năm", chị Trúc nói.

Nhân viên tại một cửa hàng giao dịch trên phố Hà Trung cũng bày tỏ, lượng khách đổi tiền năm nay sụt giảm hơn so với những năm qua.

"Một phần kinh tế khó khăn. Một phần do dịch vụ trao đổi tiền mới, tiền lẻ trên các trang mạng xã hội như facebook, zalo,... nở rộ khiến thị trường cạnh tranh hơn. Năm nay Tết sớm, tầm này (19 - 20 tháng Chạp - PV), khách đến đổi tiền nhộn nhịp lắm. Còn năm nay, chủ yếu giao dịch đổi ngoại tệ là chủ yếu.

Các mối khách buôn quen là các tiệm vàng/bạc ở Hà Nội năm nay cũng giảm giao dịch tiền mới so với mọi năm", nhân viên bán hàng nói.

Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Trung Minh (24 tuổi, Hà Nội) cho biết, do năm nay Tết sớm, công việc bận rộn, anh lựa chọn đổi tiền mới qua mạng xã hội để tiết kiệm thời gian đi lại.

"Do đây là giao dịch trực tiếp, người bán mang tiền qua nên mình không lo rủi ro lừa đảo. Hơn nữa, chi phí cũng phù hợp, không đắt hơn các cửa hàng là bao nhiêu", anh Minh nói.

Người dân ưa chuộng đổi tiền mới, tiền lẻ "online" bởi tiện lợi, tiết kiệm thời gian. Ảnh: Dân Việt.

Chủ số điện thoại 0962262xxx cho biết, đổi 2 thếp tiền 5.000 đồng phí là 700.000 đồng; 3 thếp 10.000 đồng phí là 210.000 đồng; 3 thếp 20.000 đồng phí là 420.000 đồng. Như vậy, phí đổi 1 thếp tiền 5.000 đồng là 300.000 đồng, 1 thếp tiền 10.000 đồng là 70.000 đồng; 1 thếp tiền 20.000 đồng là 140.000 đồng.

Điều đáng nói, dù hiểu rõ việc buôn bán, đổi tiền lẻ ăn chênh lệch không đúng quy định sẽ bị xử phạt nhưng các cá nhân vẫn "vô tư" cung cấp dịch vụ này.

Ngoài ra, các chủ tài khoản cho biết, càng sát Tết, phí đổi càng tăng cao theo độ “hiếm” của mệnh giá, đặc biệt là các mệnh giá nhỏ như 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng. Bên cạnh đó, các loại tiền này được quảng cáo là có nguồn gốc từ nước ngoài về, seri ngày tháng năm sinh, hay tiền lưu niệm..., cũng được rao giá bán cao gấp nhiều lần so với mệnh giá thực tế.