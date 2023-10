Đội trưởng, Đội phó quản lý thị trường ở Long An tham gia đánh bạc bị kỷ luật Đội trưởng, Đội phó quản lý thị trường ở Long An tham gia đánh bạc bị kỷ luật

Bốn cán bộ quản lý thị trường tham gia đánh bạc tại trụ sở Đội quản lý thị trường số 3 tại TP.Tân An, Long An, bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An kỷ luật.