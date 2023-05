Đối tượng bắn loạn xạ 6 phát đạn trong nhà dân có thể bị xử lý thế nào?

Vào nhà dân bắn 6 phát đạn thị uy

Liên quan tới sự việc đối tượng xăm trổ nổ súng loạn xạ trong nhà dân xảy ra ở phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình), trao đổi với PV Dân Việt, ông Đoàn Minh Thọ - Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn cho biết, Công an thị xã đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đức Quý và đang điều tra, làm rõ sự việc.

Camera ghi lại cảnh Quý bắn 6 phát đạn và dí súng vào mặt mẹ anh Vích. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, vào hôm 12/5, Nguyễn Đức Quý mang súng lao vào nhà anh Phan Cô Vích (SN 1983, tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) nổ 6 phát súng liên tiếp.

Nghe tiếng nổ lớn, ông Phạm Xuân Vinh (SN 1950) và bà Nguyễn Thị Lý (SN 1953) là bố mẹ anh Vích từ tầng hai chạy xuống.

Thấy Quý dí súng vào đầu anh Vích, bà Nguyễn Thị Lý lao vào can liền bị Quý chĩa thẳng súng vào đầu đe dọa. Đến khi ông Phạm Xuân Vinh lao vào can ngăn, van xin, quỳ lạy, Quý mới bỏ đi.

Có dấu hiệu hình sự

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng, thấy vụ việc là nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội đe dọa giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng nên cơ quan điều tra sẽ làm rõ để xử lý.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng Quý, đồng thời đánh giá hậu quả đã gây ra đối với các nạn nhân và xã hội.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy hành vi của đối tượng đã khiến cho nạn nhân sợ hãi, lo sợ tính mạng của mình có thể bị xâm phạm, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý đối tượng về tội đe dọa giết người theo quy định của Bộ luật hình sự.

Ông Cường phân tích, theo quy định của pháp luật, hành vi đe dọa giết người bị coi là tội phạm khi hành vi đe dọa giết người làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện.

Hành vi này xâm phạm nghiêm trọng đến sự an toàn của công dân, đe dọa đến tính mạng của công dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tâm lý, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Hành vi đe dọa giết người không chỉ thể hiện qua lời nói còn thể hiện qua hành động có thể dẫn đến án mạng.

Thông thường, hành vi đe dọa giết người sẽ kèm theo những hành động sử dụng vũ lực, vũ khí, thái độ hung hãn khiến cho nạn nhân lo lắng sợ hãi rằng tính mạng của mình có thể bị xâm phạm.

Thực tế trong đời sống xã hội, hành vi đe dọa người khác rất nhiều, tuy nhiên hành vi đe dọa tính mạng của người khác chỉ có thể bị xử lý hình sự nếu như hậu quả khiến nạn nhân lo lắng, sợ hãi rằng tính mạng của mình có thể bị xâm phạm.

Từu phân tích trên, vị chuyên gia cho rằng, trong vụ việc này, đối tượng đã sử dụng súng, thậm chí đã nổ súng khiến cho bốn người sợ hãi, hành vi có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội đe dọa giết người để xử lý đối tượng.

Như vậy, nếu bị chứng có tội, với hành vi đe dọa giết người đối với hai người trở lên, đối tượng thực hiện hành vi có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 2 đến 7 năm.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ loại súng mà đối tượng này sử dụng là súng loại gì, có phải súng quân dụng hay không để xem xét xử lý thêm về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.