Đối tượng trốn truy nã 18 năm leo lên mái nhà khi bị cảnh sát vây bắt

Ngày 21/5, Công an TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, Công an phường Mỹ Độ (TP Bắc Giang) bắt giữ Ngô Văn Đô (55 tuổi), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Đối tượng Ngô Văn Đô. Ảnh: CACC.

Theo cơ quan chức năng, Đô bị Công an Hà Nội truy nã từ ngày 4/5/2006 về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tháng 5/2024, Công an TP Bắc Giang phát hiện một đối tượng khả nghi tại ngôi nhà ở tổ 1, phường Mỹ Độ. Đối tượng này không gặp gỡ, trò chuyện với ai và thường xuyên ở trong nhà không đi ra ngoài.

Sau khi xác minh, cảnh sát xác định người này là Ngô Văn Đô.

Khoảng 13h30 ngày 18/5, tổ công tác của Công an TP Bắc Giang và Công an TP Hà Nội đồng thời triển khai các mũi công tác đến ngôi nhà trên.

Phát hiện thấy công an, Đô lẩn trốn, trèo lên mái nhà hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, tổ công tác đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ thành công Ngô Văn Đô ngay trên mái nhà và đưa đối tượng xuống đất an toàn.

Công an thành phố Bắc Giang đã hoàn thiện các thủ tục, bàn giao Ngô Văn Đô cho Công an thành phố Hà Nội xử lý theo thẩm quyền.