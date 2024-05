Sáng 1/5, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong thời gian từ ngày 27/4 đến ngày 1/5/2024, có khoảng 110.000 khách du lịch đến tỉnh. Trong đó, tổng lượng khách đã đặt phòng lưu trú ước đạt 58.000 lượt, gồm khoảng 43.000 khách nội địa và 15.000 khách quốc tế. Tổng doanh thu từ du lịch trong thời gian này của tỉnh ước đạt khoảng 170 tỷ đồng.

So với cùng kỳ dịp lễ 30/4 và 1/5/2023, lượng khách đến Huế tăng 15,8%, doanh thu du lịch tăng 9,7%. Ảnh: CTV.

Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú du lịch ở Thừa Thiên Huế trong thời gian từ ngày 27/4 đến ngày 1/5 đạt 85%. Hầu hết các khách sạn, kể cả nhóm khách sạn 4-5 sao và homestay ở tỉnh đã kín phòng trong những ngày cao điểm từ 27/4 đến 30/4.

Các điểm du lịch nghỉ dưỡng hoặc dịch vụ trải nghiệm gắn với thiên nhiên (đồi núi, suối, thác, biển và đầm phá) trên địa bàn đều kín khách.

Riêng lượng khách vào tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích cố đô Huế từ ngày 27/4 đến ngày 30/4 là 58.385 lượt (trong đó khách nội địa 43.510 lượt, khách quốc tế 14.875 lượt), đạt doanh thu gần 9 tỷ đồng.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tên địa bàn Thừa Thiên Huế nhiều sự kiện, lễ hội được tổ chức, thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương. Trong đó, Tuần lễ Ẩm thực truyền thống Huế 2024 ước có khoảng 100.000 lượt người, chương trình Thuận An biển gọi có khoảng 8.000 lượt người), các phiên chợ ở cầu ngói Thanh Toàn và ở các huyện A Lưới, Nam Đông thu hút hàng ngàn lượt khách tham gia…

Đông đảo du khách và người dân đến thưởng thức các món ngon tại Tuần lễ Ẩm thực truyền thống Huế 2024. Ảnh: Hoàng Lê.

Các hoạt động, chương trình lễ hội của các địa phương ở tỉnh đều có kế hoạch tổ chức đảm bảo ổn định, an toàn và chất lượng. Các cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở ăn uống, mua sắm phục vụ khách du lịch cơ bản đảm bảo về an ninh, an toàn phòng cháy, vệ sinh thực phẩm, bán hàng hóa đúng giá đã niêm yết...