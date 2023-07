Đón đầu cơ hội đầu tư khi Móng Cái bứt phá trở thành điểm đến mới của du lịch miền Bắc

Móng Cái bứt phá thành điểm đón khách du lịch lớn nhất Quảng Ninh

Đầu tháng 7, gia đình chị Hà ở quận Đống Đa (Hà Nội) được bạn bè rủ đi biển Trà Cổ (Quảng Ninh). Chỉ với hơn 3 tiếng di chuyển trên cao tốc, gia đình chị đã có mặt tại Móng Cái. "Tôi chưa bao giờ nghĩ đi Móng Cái lại sướng và nhanh đến vậy, khi mới mấy năm trước, di chuyển từ Hà Nội từ 6 giờ sáng mà đến chiều mới tới nơi", chị Hà chia sẻ.

Đường đi thuận tiện, tiết kiệm thời gian, đảm bảo sức khỏe, lại kết nối gần với các khu du lịch khác như Hạ Long, Vân Đồn chỉ trong 1 giờ chạy xe nên Móng Cái là một trong những điểm đến "hot" nhất miền Bắc từ khi Việt Nam mở cửa du lịch sau đại dịch.

Ngọn hải đăng trên đảo Vĩnh Thực (Móng Cái) – điểm đến được giới trẻ ví như Santorini của miền Bắc.

Dịp 2/9 năm ngoái, lượng khách đến Móng Cái tăng kỷ lục 600% so với thời điểm này hàng năm, vượt qua Hạ Long trở thành địa phương đón khách đông nhất trên toàn tỉnh Quảng Ninh. Ước tính trong năm 2022, khách du lịch đến Móng Cái đạt gần 1,1 triệu, tăng 886% so với cùng kỳ và tăng 80% so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Doanh thu từ chi tiêu mua sắm, nghỉ dưỡng, ăn uống của khách du lịch tại Móng Cái lên đến hàng trăm tỷ đồng, là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của địa phương cũng như đóng góp cho GRDP toàn tỉnh.

Bà Phạm Thị Oanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Móng Cái cho biết, 6 tháng đầu năm nay, Móng Cái thu hút 1.091.688 lượt khách du lịch, tăng 170% cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước từ du lịch, dịch vụ của Móng Cái đạt hơn 58 tỉ đồng (tăng 222% so với cùng kỳ năm 2022).

Đặc biệt, từ tháng 1/2023, Móng Cái đã đón lượng lớn khách Trung Quốc quay trở lại. Một hướng dẫn viên của công ty Du lịch Thần Châu (Trung Quốc) cho biết, dự kiến trong những tháng tới đây, đơn vị này sẽ tiếp tục đưa nhiều đoàn khách du lịch sang Việt Nam khám phá và trải nghiệm bởi đây là điểm đến yêu thích của đông đảo du khách Trung Quốc.

Với lượng khách khổng lồ từ Trung Quốc cùng du khách trong nước, TP Móng Cái được kỳ vọng sẽ đạt chỉ tiêu đón 1,5 triệu lượt người đến du lịch trong năm nay, đem lại nguồn thu lớn cho người dân và ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, giới chức thành phố cũng triển khai nhiều chương trình, chính sách nhằm thu hút du khách đến Móng Cái như đầu tư sản phẩm xe du lịch tự lái; sản phẩm du lịch thể thao-golf; sản phẩm du lịch biên giới gắn với chương trình tham quan thành phố Móng Cái (Việt Nam) - thành phố Đông Hưng và Phòng Thành (Trung Quốc), sản phẩm giao thoa ẩm thực Việt – Trung,…

Yếu tố tự nhiên thuận lợi cùng các chính sách kích cầu của thành phố đã giúp Móng Cái trở thành điểm du lịch "nhất định phải đến", hứa hẹn thu hút hàng triệu lượt khách thăm quan, mua sắm qua các tuyến giao thông mang tính "cách mạng" như đường bộ (các tuyến cao tốc) – đường không (sân bay Vân Đồn) – đường thủy (cảng biển Hạ Long).

Tiềm năng dồi dào và dư địa tăng giá đột phá của bất động sản Móng Cái

Bí thư Thành ủy Móng Cái Hoàng Bá Nam khẳng định, việc thông tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái và mở cửa xuất nhập cảnh sẽ là một trong những động lực rất lớn cho sự bứt phá của Móng Cái trong tương lai gần. Lượng khách du lịch cũng như giao thương tăng cao sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú và kinh doanh dịch vụ, mua sắm, mang đến cơ hội cho các dự án BĐS vừa kết hợp để ở, vừa kết hợp kinh doanh tại Móng Cái.

Vinhomes Golden Avenue thu hút giới đầu tư với đặc trưng chất sống phồn hoa – tọa độ tâm điểm – pháp lý rõ ràng

Đón đầu xu thế tăng trưởng đầy tiềm năng này, dự án Vinhomes Golden Avenue với quy mô hơn 110 ha, tọa lạc ở tâm điểm của thành phố Móng Cái đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Khu đô thị hiện đại và đẳng cấp nằm trên trục chính giao thương của cửa khẩu Bắc Luân 2, điểm đích của cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, cách vùng trung tâm chỉ 5 phút di chuyển và cách biển Trà Cổ chỉ 10 phút, hứa hẹn sẽ là điểm lưu trú hàng đầu cho du khách trong nước cũng như quốc tế.

Vinhomes Golden Avenue là đô thị cửa khẩu giao thương quốc tế đầu tiên đặt tại Móng Cái với mô hình kết hợp giữa môi trường ở và kinh doanh sầm uất, được thiết kế thời thượng, với phong cách sống đẳng cấp

Vinhomes Golden Avenue là sự giao thoa giữa kiến trúc - cảnh quan và chất sống mang phong cách thời thượng với hệ tiện ích thượng lưu như vườn Hoàng Gia rộng 8.600m2, vườn địa đàng, bể bơi ngoài trời, bộ đôi công viên với cây xanh, hồ nước, máy móc trang thiết bị tập gym, khu vui chơi trẻ em,… hứa hẹn trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp ngay trong lòng Móng Cái.

Bên cạnh chất nghỉ dưỡng, nơi này còn là trung tâm giao thương sầm uất với những shophouse, cửa hàng được quy hoạch bài bản, đa dạng mọi ngành hàng, đáp ứng mọi nhu cầu của người dân. Mô hình tiện ích "all- in – one" vốn được coi là công thức thành công của Vinhomes sẽ sớm hiện diện tại Móng Cái, đem đến cho khách du lịch và người dân không gian sống, kinh doanh tiện nghi, hiện đại cùng tiềm năng đầu tư sinh lời vượt trội lần đầu tiên xuất hiện tại "thành phố biên mậu" đang trên đà cất cánh.