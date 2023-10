Đón không khí lạnh đầu tiên trong mùa đông năm nay, từ tối và đêm nay (6/10) miền Bắc chuyển mưa

Tin mới nhất về đợt không khí lạnh đầu tiên trong mùa đông năm nay

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rìa tây nam của một khối không khí lạnh lệch Đông, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên từ chiều tối và đêm nay (6/10) đến sáng ngày 7/10, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Tin mới nhất về đợt không khí lạnh đầu tiên trong mùa đông năm nay: Miền Bắc chuyển mưa từ tối nay

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, mưa lớn xảy ra trong thời điểm giao mùa nên trong mưa dông có nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước khi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay các tỉnh miền Bắc trời nắng, cục bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Dự báo từ ngày mai (7/10), miền Bắc giảm 2-3 độ C so với hôm nay.

Cụ thể, thời tiết ngày hôm nay 6/10, thời tiết miền Bắc duy trì trạng thái oi nóng với nhiệt độ tăng nhẹ so với một ngày trước. Tại Hà Nội, mức nhiệt cao nhất có thể đạt tới 34-36 độ C, ngưỡng nắng nóng.

Dù vậy, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ chiều tối và đêm nay, miền Bắc chuyển mưa rào kèm dông với lượng phổ biến 20-40mm trong vòng 24 giờ. Riêng vùng núi và trung du có nơi mưa to trên 70mm.

Mưa dông xảy ra do khu vực chịu ảnh hưởng của một bộ phận áp cao lục địa từ phía bắc đang tăng cường lệch đông, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m.

Do mưa xảy ra sau giai đoạn oi nóng, người dân đề phòng các hiện tượng đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Ngoài ra, mưa khiến nền nhiệt tại miền Bắc giảm nhanh trong hai ngày cuối tuần này (7-8/10). Trong đó, nhiều nơi như Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ có thể chuyển mát với mức nhiệt cao nhất 30 độ C, giảm khoảng 5 độ C so với một ngày trước.

Dù vậy, khu vực vẫn chưa thể đón đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa thu đông năm nay. Chuyên gia nhận định hình thái này xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm nên những ngày tới, miền Bắc chỉ ở trong trạng thái mát mẻ, chứ chưa thể chuyển lạnh.

Trong giai đoạn một tháng tới, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và gia tăng dần về cường độ, tần suất.

Cùng lúc, bão Koinu (bão số 4) tiếp tục di chuyển trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông. Rạng sáng 6/10, bão giữ sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay, hình thái trên di chuyển theo hướng tây với vận tốc 10km/h và suy yếu dần. Thời điểm tâm bão cách Hong Kong (Trung Quốc) 310km về phía đông nam tối 6/10, sức gió mạnh nhất chỉ còn cấp 9, giật cấp 12.

Sau thời điểm trên, bão giữ hướng đi nhưng di chuyển ngày càng chậm và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành vùng áp thấp. Do đó, bão không có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết đất liền nước ta.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-10. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 15; sóng cao 4-6m, biển động dữ dội.