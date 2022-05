Ngày 17/5, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh niên tụ tập để đua xe bằng nhiều phương tiện tự chế.

Các phương tiện đua xe đều đã bị độ. Ảnh công an cung cấp

Theo đó, hai ngày trước, Công an TP.Biên Hòa xác định có 1 nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập cùng nhiều xe môtô chuẩn bị đua xe tại đường số 3, khu công nghiệp Biên Hòa, nên nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường ngăn chặn, xử lý.

Tại hiện trường, công an phát hiện có khoảng 50 thanh thiếu niên đang chạy xe thành đoàn, dàn hàng ngang, nẹt pô, so kè tốc độ, gây rối trật tự công cộng. Khi thấy lực lượng công an, các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy nhiều hướng.

Nhóm đua xe bị bắt giữ. Ảnh công an cung cấp

Công an thành phố Biên Hòa đã nhanh chóng triển khai đội hình vây bắt, đón lõng các "quái xế" và đã bắt được 14 đối tượng.

Qua làm việc, công an xác định hầu hết các đối tượng vi phạm đều chưa đủ tuổi điều khiển xe môtô có dung tích xi-lanh trên 50 cm3, các phương tiện đa phần đã được các "quái xế" độ, chế, thay đổi kết cấu để đạt hiệu suất tốc độ cao và gây tiếng ồn lớn.

Hiện công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

"Việc các thanh thiếu niên tụ tập tổ chức đua xe không những là hành vi vi phạm pháp luật mà còn coi thường tính mạng của chính bản thân cũng như tính mạng của những người tham gia giao thông trên đường.

Công an Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống tội phạm kết hợp phòng chống đua xe trái phép, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại để nhân dân an tâm sinh sống, học tập và làm việc", một cán bộ điều tra nhấn mạnh.