Đón lượng khách "khủng" dịp Tết, nhiều tín hiệu phục hồi tích cực cho ga Sài Gòn

Dịp Tết 2023 vừa qua, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn (ga Sài Gòn) đã đón gần 285.000 khách (từ ngày 12/1/2023-5/1/2023). Trước đó, ngành đường sắt ban đầu dự kiến cung ứng 356 chuyến với 176.046 chỗ trong Tết Quý Mão. Giá vé tăng bình quân 4,5% so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Trong quá trình mở bán vé Tết, đơn vị phải nhiều lần tăng tải, bổ sung thêm ghế, đoàn tàu vì nhu cầu về quê đón Tết của người dân liên tục tăng.



Lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, ngành đường sắt dồn lực phục vụ cao điểm Tết thông qua việc bổ sung ghế phụ những ngày cao điểm hoặc nối thêm xe, chạy thêm tàu... để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân bằng tàu hỏa. Dự báo, lượng khách trong thời gian sau Tết sẽ có nhiều tiềm năng khi mà nhu cầu du xuân, lễ hội của người dân vẫn tăng liên tục.

Ga Sài Gòn đón lượng khách cao dịp Tết. Ảnh: H.T

Thống kê của Bộ Giao thông Vận tải cho thấy, vận tải hành khách tháng 1/2023 ước đạt 341,7 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 11,9% so với tháng trước và tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 29,4%); luân chuyển đạt 19 tỷ lượt khách, tăng 16% so với tháng trước và tăng 71,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 28,7%).

Trong đó, vận tải trong nước ước đạt 340,6 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm trước và 15,3 tỷ lượt khách.km luân chuyển, tăng 40,8%. Còn vận tải ngoài nước ước đạt 1,1 triệu lượt khách vận chuyển, tăng trưởng mạnh mẽ 22,4 lần và 3,7 tỷ lượt khách luân chuyển, gấp 19,8 lần cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành vận tải, tất cả các ngành trong tháng 1 đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện Bộ Giao thông vận tải cho biết, vận chuyển ngành đường sắt ghi nhận mức tăng mạnh nhất, tăng gần 274%, tiếp đến là hàng không tăng hơn 140%, đường biển tăng hơn 58%, đường thủy tăng 37% và đường bộ tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm 2022.

Khách mua vé tàu Tết tại ga Sài Gòn. Ảnh: H.T

Sau 2 năm gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành đường sắt từng bước hồi phục với nhiều tín hiệu khả quan như: sản lượng, doanh thu vượt kế hoạch, kinh doanh vận tải có nhiều khởi sắc...

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân bằng tàu hỏa tăng cao, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã bổ sung tàu và khuyến mãi giá vé để kích cầu đi lại, giảm đến 30% giá vé.