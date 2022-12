Đón Năm mới 2023 rực rỡ tại Sun World khắp 3 miền

Sun World Fansipan Legend (Sa Pa)– Ngắm mây săn tuyết, cầu năm mới an lạc

Ngày đầu năm mới, đến Sun World Fansipan Legend chạm tay Nóc nhà Đông Dương huyền thoại, chiêm ngưỡng cờ tổ quốc kiêu hãnh vút bay giữa đại ngàn, tận mắt ngắm nhìn biển mây bồng bềnh hay chiêm bái quần thể tâm linh Fansipan cầu an cho năm mới thuận hòa sẽ là trải nghiệm ý nghĩa.

Nhiệt độ tại khu vực đỉnh Fansipan dịp này đang giảm sâu, tuyết đã rơi sáng 28/12 và dự báo có thể tiếp tục xuất hiện trong các ngày tiếp theo. Nếu may mắn, bạn sẽ được chạm tay miền tuyết trắng diệu kỳ đẹp tựa trời Âu nơi đỉnh cao 3143m.

Dịp này, Sun World Fansipan Legend cũng dành cho du khách nhiều bất ngờ với những tiểu cảnh đón năm mới độc đáo, khác biệt mang hơi thở của núi rừng Tây Bắc. Những cây thông được tạo hình từ nông sản Sa Pa ở khu vực đỉnh và cây thông thổ cẩm khổng lồ đầy tinh tế ở ga cáp treo Hoàng Liên… tạo nên không khí đón năm mới vừa mang âm hưởng Châu Âu, vừa đậm đà chất bản địa miền biên viễn.

Khu du lịch cũng đưa bạn bước vào miền văn hóa Tây Bắc muôn màu với thiên đường ẩm thực vùng cao tại nhà hàng Vân Sam (Ga Đi), các đặc sản nóng hổi, nức tiếng ở Chợ Quê (Ga Đi) hay những điệu múa xòe rực rỡ trong tiếng khèn réo rắt.

Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) - Năm mới bùng nổ ở xứ sở diệu kỳ

Sun World Ba Na Hills luôn là điểm đến hấp dẫn trên hành trình về Đà Nẵng ngày đầu năm mới. Dịp này, công viên chủ đề hàng đầu Châu Á được trang hoàng lộng lẫy, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, mang đến cho du khách cơ hội tận hưởng không khí năm mới như ở trời Âu.

Đặc biệt hấp dẫn trong những ngày đón năm mới tại Bà Nà Hills là đại tiệc "Countdown Party In The Clouds- Đếm ngược đón năm mới trong mây" với âm nhạc, tiệc buffet đẳng cấp và màn đếm ngược ấn tượng vào tối 31/12/2022, từ 19:00 - 24:00.

Cùng với đó, đến hết 31/12/2022, xứ sở thần tiên không ngừng tưng bừng lễ hội với các mini show chủ đề đẹp như cổ tích "Những tiếng chuông diệu kỳ" hay minishow trượt băng "Vũ điệu niềm vui", và những màn trình diễn nghệ thuật kết hợp giữa vũ điệu, các pha nhào lộn, ảo thuật ngoạn mục, đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Asia Park– Khám phá châu Á độc đáo giữa Đà Nẵng

Khám phá một châu Á đẹp ngoạn mục trong từng khu văn hóa mang đậm bản sắc và kiến trúc của 10 quốc gia, thỏa sức trải nghiệm và thử thách bản thân với những trò chơi mạo hiểm hàng đầu thế giới, tận hưởng không gian xanh mướt giữa lòng Đà Thành…, Asia Park sẽ là điểm đến hứa hẹn nhiều trải nghiệm bất ngờ và thú vị trong những ngày đầu năm mới. Đây cũng là thiên đường ẩm thực đêm với những món ăn Á, Âu ngon đúng điệu, từ tô phở chuẩn vị Hà Thành tới món ăn nức tiếng xứ Kim Chi và đa dạng lựa chọn từ hương vị mang đậm bản sắc nhiều quốc gia châu Á.

Và khi màn đêm buông xuống, du khách sẽ không khỏi ấn tượng, trầm trồ trước màn trình diễn mãn nhãn Múa Lân sư rồng – Rồng thăng thiên diễn ra duy nhất vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần trong khung giờ từ 19h30-20h00.

Hiện Asia Park vẫn đang áp dụng ưu đãi miễn phí vé vào cửa từ 15h00 – 22h00 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.

Sun World Phu Quoc (Phú Quốc)- Mãn nhãn với Nụ hôn giữa ngàn sao

Sun World Phu Quoc sẽ là điểm đến kỳ thú bậc nhất Đảo Ngọc trong những ngày đầu năm mới, với show diễn Kiss The Stars - Nụ Hôn Giữa Ngàn Sao. Đây là show nghệ thuật ngoài trời quy mô chưa từng có với sân khấu thiết kế độc đáo, ấn tượng bởi màn nước biển có diện tích lên tới gần 1.000 m2 và hệ thống chiếu 3 vòm liên tiếp, đưa khán giả đắm chìm trong bữa tiệc của nghệ thuật đa phương tiện.

Khán giả sẽ được chiêm ngưỡng show diễn với nhiều cung bậc cảm xúc: vừa bay bổng, thăng hoa trong những vũ điệu ánh sáng diệu kỳ, hồi hộp, nín thở và rồi bùng nổ với màn trình diễn đầy kịch tính của lửa, thích thú khi những hạt mưa "nhân tạo" chạm vào da. Show diễn sẽ được trình chiếu vào 18h30 hàng ngày, tại Thị trấn Hoàng Hôn, An Thới. Giá vé ưu đãi dịp khai trương từ 250.000 -350.000 đồng tùy khu vực khán đài.

Duy nhất trong ngày 31/12, Kiss The Stars sẽ có 3 suất diễn: 18h30, 20h00, 21h30. Khách mua vé xem show trong ngày này sẽ được phát vòng tay xem pháo hoa trong chương trình New Year Countdown Party 2023 tại khu vực Thị trấn Hoàng Hôn (số lượng vòng có hạn).

Đón năm mới tại đảo Ngọc, không thể bỏ qua hành trình khám phá tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Phu Quoc. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng, vi vu cáp treo Hòn Thơm ngắm đảo Ngọc từ trên cao, bật tung cảm xúc khi quăng mình vào nước mát với 21 trò chơi dưới nước ở Aquatopia Water Park, thử thách bản thân với làn trượt Mộc Xà Thịnh Nộ hay vút lên cao ngắm toàn cảnh Hòn Thơm xanh mướt với Mắt Đại Bàng…, Sun World Phu Quoc đem tới một hành trình du ngoạn năm mới không thể thú vị và giàu cảm xúc hơn.

Sun World Ba Den Mountain (Tây Ninh) – Du ngoạn Nóc nhà Nam Bộ, trải nghiệm văn hóa Khmer

Ngày 1/1/2023, Sun World Ba Den Mountain dự kiến đưa vào vận hành tuyến cáp treo mới Tâm An nối từ Chùa Bà lên đỉnh núi Bà Đen.

Với độ dài cáp 1208m, độ chênh giữa hai nhà ga là 639,70 m và 76 cabin hiện đại, tuyến cáp treo Tâm An sẽ giúp hành trình du ngoạn Sun World Ba Den Mountain thuận tiện hơn bao giờ hết, khi đưa du khách di chuyển thẳng từ Chùa Bà lên đỉnh núi. Đặc biệt, với độ dốc trung bình 63.53% (khoảng 32,43 độ) và độ dốc tối đa 104% (khoảng 45 độ), tuyến cáp Tâm An là một trong những hệ thống cáp treo có độ dốc lớn nhất thế giới. Từ cabin cáp treo mới, du khách sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ quần thể Chùa Bà, ngắm nhìn Hồ Dầu Tiếng phía xa hay mỏm đầu Rùa- một điểm check-in nổi tiếng của Tây Ninh. Giá vé cáp treo Tâm An là 350.000 đồng/người lớn, 250.000 đồng/trẻ em (từ 1m-1m4), miễn phí cho trẻ dưới 1m.

Đặc biệt, dịp Tết Dương lịch, du khách đến Sun World Ba Den Mountain còn được du ngoạn giữa miền văn hóa Khmer, trải nghiệm nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc như trống C'hay dăm, múa mâm vàng, múa Khmer… tại khu vực đỉnh núi, trong các khung giờ 9h00 - 9h40 và 10h40 - 11h10 ngày 31/12/2022 và 01/01/2023.

Nhà hàng buffet Vân Sơn trên đỉnh với đa dạng món ăn độc đáo 3 miền cũng là một trải nghiệm nên thử khi ghé Núi Bà. Được biết, từ tháng 1/2023, nhà hàng sẽ ra mắt thực đơn buffet mới cho năm 2023, hứa hẹn đem tới thực khách những trải nghiệm ẩm thực mang đậm sắc màu Tây Ninh.

Sun World Ha Long (Hạ Long)- Về miền di sản, xem show Vũ điệu chim trời

Về miền di sản Hạ Long, Sun World Ha Long chào đón du khách dịp Năm mới bằng show diễn Vũ điệu chim trời đặc sắc. Khán giả sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng những phần trình diễn kỳ thú của hơn 100 loài chim như gà sao màu xám đen, diều hâu, đại bàng ưng, vẹt…. vào hai khung giờ từ 14h00 và 15h30 hàng ngày tại công viên Rồng đến hết 31/12.

Tổ hợp vui chơi giải trí số 1 Miền Bắc cũng mở ra hành trình du xuân ý nghĩa. Lướt cáp treo kỷ lục chiêm ngưỡng vịnh di sản từ trên cao, dạo chơi Cầu Koi đỏ rực, cong cong lượn quan Vườn Nhật xanh rì, nô đùa cùng đàn cá koi sặc sỡ sắc màu hay vui chơi cực đã với thế giới trò chơi trên đồi Mặt trời. Với những ai muốn hành trình du xuân vui quên lối về thì Dragon Park sẽ không làm bạn thất vọng, khi được thỏa sức bay lượn cùng những trò chơi phiêu lưu mạo hiểm hàng đầu thế giới như Tê giác cuồng nộ, Theo dấu chân rồng hay Phi long thần tốc…

Dịp này Sun World Ha Long cũng ưu đãi giảm giá vé Cáp treo Nữ Hoàng và Đồi Mặt Trời chỉ còn 250.000 đồng/ người (áp dụng đến hết 31/12). Vé vào cửa Dragon Park là 100.000 đồng/ người (áp dụng đến hết tháng 1/2023).