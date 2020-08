Đồng Nai: 2 ca nhiễm Covid-19, cách ly 8.926 người, 400 người âm tính

Ngoài ra liên quan đến một số ca F1, của bệnh nhân 669 do đã đến thăm khám tại phòng mạch của bệnh nhân số 669 nên ngày 4/8 Ban quản lý các khu công nghiệp tại Đồng Nai cũng có thông báo về vấn đề này. Theo đó trước mắt cho cách ly đối với chị H.H.H vì đã đến thăm khám, làm tiểu phẫu tại phòng mạch của bác sĩ N (BN 669) vào ngày 26/7. Do đó từ trưa 4/8, Công ty W. của chị H đã tạm thời đóng cửa đến 7/8 để phun xịt khử trùng. Còn tại Công ty C. cũng có 2 công nhân đã đến thăm khám tại phòng mạch của bệnh nhân 669 nên hiện cũng được đưa đi cách ly, đồng thời công ty cũng tiếp tục sàng lọc các đối tượng để đưa đi cách ly theo quy định, tránh lây lan. Tiến hành phun xịt khử trùng phân xưởng nơi hai công nhân làm việc.

Cũng trong ngày Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Đồng Nai cho biết đã quyết định dừng hoạt động vận chuyển khách (đường bộ, đường thủy) từ Đồng Nai đi đến các tỉnh, thành phố có dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Song song đó, cũng ngưng sát hạch lái xe. Thời gian dừng các hoạt động này kể từ ngày 4/8 cho đến khi có thông báo mới.