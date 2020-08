Đồng Nai: 3 nữ tiếp viên khoả thân "tắm tiên" với khách trong tiệm massage

Ngày 24/8, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho hay, cơ quan này đang lập hồ sơ xử lý đối với cơ sở massage Mi Mi Ngọc. Cơ sở này đã cho nữ tiếp viên khỏa thân, kích dục cho khách ngay tại cơ sở massage Mi Mi Ngọc.



Các nữ tiếp viên tại cơ sở lúc công an ập vào kiểm tra.

Theo điều tra, khoảng 13h15 ngày 23/8, trinh sát công an tiến hành kiểm tra hành chính với cơ sở massage Mi Mi Ngọc, ấp 2, xã Long An, huyện Long Thành của doanh nghiệp tư nhân Mi Mi Ngọc, do ông Kiều Công Cảnh (SN 1952, ngụ quận 9, TP.HCM) làm chủ.

Qua kiểm tra, công an phát hiện tại 3 phòng có nhân viên khỏa thân đang kích dục cho khách. Công an đã lập biên bản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.