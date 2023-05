Bắt 6 đối tượng ném bom xăng phá hoại ô tô

Tối 8/5, tin từ Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ 6 đối tượng, gồm Phan Thế Anh (sinh năm 2005); Lê Trương Đức Anh (sinh năm 2008); Nguyễn Thiên Phú (sinh năm 2009); Trần Phạm Duy Sang (sinh năm 2006); Hán Văn Vinh (sinh năm 2006); Phan Đinh Việt (sinh năm 2009), để điều tra về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.

6 đối tượng ném bom xăng xe anh K. đã bị bắt. Ảnh: Công an Trảng Bom

Theo thông tin, do mâu thuẫn với Lê Nguyễn Hoàng L. (sinh năm 2008, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) nên gần 3 giờ sáng ngày 7/5, Phan Thế Anh đã rủ các đối tượng Lê Trương Đức Anh, Nguyễn Thiên Phú, Trần Phạm Duy Sang, Hán Văn Vinh và Phan Đinh Việt đi trả thù L.

Khi đi cả nhóm mang 4 chai bom xăng và 1 dao phay để giải quyết mâu thuẫn. Tới nơi, nhóm trên phát hiện xe ôtô tải biển kiểm soát 60C-619.04 của anh Trần Quốc K. (ngụ tại ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, nhà đối diện nhà L.) nên nghĩ là xe của gia đình L., và đã dùng bom xăng, dao phay đập phá xe.

Hậu quả xe bị hư hỏng phần đầu, kiếng và bị cháy nhỏ phía thùng xe.

Clip: Nhóm đối tượng ném bom xăng

Lúc này nghe tiếng động, anh K. mở cửa nhà ra xem thì các đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường. Gia đình anh đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an huyện Trảng Bom khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét các đối tượng. Đến cuối chiều nay, Công an huyện Trảng Bom đã bắt giữ 6 đối tượng trên.

Hiện công an đang xác minh, điều tra.