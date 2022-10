Bắt chủ quán karaoke cho khách sử dụng ma tuý

Sáng 6/10, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Lê Hồng Phúc (40 tuổi), chủ quán karaoke Luxury Hồng Phúc, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom để điều tra về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ việc, công an tạm giữ hình sự 6 đối tượng khác, gồm: Nguyễn Đăng Tiến Lộc (20 tuổi); Phạm Thị My (25 tuổi); Lê Văn Hải (20 tuổi); Trần Thanh Danh (20 tuổi); Trà Ngọc Bi (18 tuổi); Đinh Thanh Tùng (18 tuổi) để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt chủ quán karaoke Hồng Phúc. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo Công an huyện Trảng Bom, ngày 2/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Trảng Bom bất ngờ kiểm tra quán karaoke Luxury Hồng Phúc, ấp An Chu, xã Bắc Sơn, phát hiện 17 người dương tính với chất ma túy, trong đó có 2 quản lý và 6 nhân viên của quán.

Nhiều đối tượng liên quan đến quán karaoke Hồng Phúc cùng bị bắt. Ảnh: Tuệ Mẫn

Công an xác định, Phúc giao cho Hải, Lộc và My làm quản lý, liên hệ một số đối tượng ở bên ngoài mang ma túy vào quán karaoke bán cho khách sử dụng. Khi khách đến quán hát nếu có nhu cầu, nhân viên sẽ phục vụ không gian để "bay lắc" và cung cấp ma túy. Cụ thể, khi khách đến quán, nếu họ có nhu cầu phục vụ bay lắc, My sẽ gọi các nhân viên đến cùng bay lắc với khách.

Trường hợp khách cần mua ma túy sử dụng tại quán, My, Lộc liên hệ Trần Thanh Danh mang ma túy đến bán trực tiếp, hoặc Danh giao cho My, Lộc để họ bán cho khách.