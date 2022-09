Dùng ôtô vận chuyển hơn 2kg ma túy, lao thẳng xe vào cảnh sát khi bị vây bắt

Tối 29/9, Công an thành phố Nghệ An cho biết đơn vị phối hợp cùng Công an TP.Vinh triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy phức tạp, thu giữ 5,6kg ma túy và các tang vật có liên quan.

Cách đây 2 ngày, tại đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, TP.Vinh, cảnh sát tổ chức vây bắt Đặng Danh Tuấn và Võ Hằng Nga (30 tuổi) đều trú TP.Vinh khi cả hai đang dùng ôtô vận chuyển 1kg ma túy đá, 1kg ma túy ketamine và 1.000 viên ma túy thuốc lắc.

Trong quá trình bị cảnh sát vây bắt, Đặng Danh Tuấn rất manh động và liều lĩnh chống trả quyết liệt. Tuấn lao thẳng ôtô vào tổ công tác rồi khóa cửa, cố thủ trong xe.

Tuấn và Nga bị bắt khi đang vận chuyển ma túy bằng ôtô. Ảnh: CACC

Theo cảnh sát, đầu tháng 6, công an TP.Vinh triệt phá đường dây buôn bán ma túy do Đặng Danh Sỹ (37 tuổi, trú TP.Vinh) cầm đầu. Các mắt xích quan trọng trong đường dây này cũng dần bị sa lưới pháp luật.

Đến cuối tháng 6, Đặng Danh Tuấn (biệt danh Tuấn Cường, em trai Sỹ) mãn hạn tù lại tiếp tục tìm mọi cách để thiết lập lại đường dây.

Với ý đồ tiếp quản lại đường dây ma túy của anh trai, Tuấn tìm mọi cách móc nối với các chân rết của anh trai để hoạt động. Tuy nhiên, các chân rết của Sỹ đã bị cảnh sát bắt giữ.

Đầu tháng 9, Tuấn móc nối với Võ hằng Nga (biệt danh Nga Đường, 30 tuổi, trú phường Hồng Phúc, TP.Vinh) để tổ chức mua bán ma túy. Trong quá trình đưa ma túy đi phân phối, Nga và Tuấn bị cảnh sát bắt giữ.

Cảnh sát xác định Nga là đối tượng buôn bán lẻ ma tuý ở thành phố Vinh. Sau khi Công an Nghệ An truy quét quyết liệt các điểm bán lẻ, Nga di chuyển vào TP.HCM để trốn tránh.

Gần một tháng nay, Nga thường xuyên qua lại giữa TP.Vinh và TP.HCM để liên kết với Đặng Danh Tuấn nhằm thiết lập đường dây mua bán ma tuý mới.

Kết thúc chuyên án, cảnh sát bắt giữ nhiều nghi phạm, thu giữ 5,6kg ma túy các loại và nhiều tang vật có liên quan.