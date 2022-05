Ngày 11/5, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng cùng ngụ xã Giang Điền (huyện Trảng Bom) gồm: Thân Thế Huỳnh (21 tuổi), Phạm Quốc Anh Hào (19 tuổi), Thân Thế Hùng (28 tuổi), Nguyễn Hoàng Bảo (21 tuổi), Ngô Văn Thành (28 tuổi) và Nguyễn Mai Vũ Hảo (27 tuổi), để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đây là những đối tượng đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Trảng Bom và nhiều địa phương lân cận khiến người dân lo lắng, mất ăn mất ngủ.

Nhóm đối tượng bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin điều tra, bước đầu xác định từ tháng 12/2021 đến tháng 4/2022, tại các huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán, Long Thành liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản. Cơ quan công an liên tục nhận được tin báo của người dân. Các đối tượng cướp giật rất manh động, thường đi theo nhóm.

Bà P.T.H. (50 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) đã trình báo công an về việc bà bị cướp tài sản. Bà H. trình bày, khi đang đi trên đoạn đường thuộc xã Bàu Hàm (huyện Trảng Bom), bà dừng xe lại nghe điện thoại thì bị cướp. Lúc này trên xe của bà có treo túi xách đựng gần 300 triệu và vàng. Lợi dụng lúc vắng người qua lại, thấy bà H. mất cảnh giác vì lo nghe điện thoại, hai đối tượng lạ mặt cướp giật túi xách rồi bỏ chạy.

Nhiều vụ việc khác được phản ánh, trong đó có những vụ đối tượng cướp giật còn manh động dùng bình xịt hơi cay để ngăn cản nạn nhân truy đuổi.

Trước sự táo tợn của các đối tượng cướp giật, đầu tháng 3/2022, Công an huyện Trảng Bom xác lập chuyên án mang bí số 322C để tập trung lực lượng điều tra, truy bắt thủ phạm gây án.

Khi công an đang tiến hành điều tra, xác minh các vụ việc xảy ra trước đó thì công an tiếp tục nhận được tin báo của các bị hại khác về việc bị cướp giật tài sản khi lưu thông trên quốc lộ 1.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Trảng Bom cho biết: “Ban chuyên án nhận thấy các đối tượng sử dụng cùng phương thức, thủ đoạn giống nhau như thời gian gây án vào các buổi sáng, lợi dụng người dân trên đường đi làm”.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, hồ sơ phạm tội của các đối tượng, vào ngày 12/4, Công an huyện Trảng Bom cho mời Hùng và Anh Hào lên làm việc. Ban đầu các đối tượng quanh co chối tội nhưng sau đó lực lượng công an đã đưa ra các bằng chứng, hình ảnh chứng minh hành vi của nhóm Hùng nên các đối tượng mới cúi đầu nhận tội. Sau Hùng và Anh Hào, đến nay công an cũng đã lần lượt bắt giữ các đối tượng khác trong băng nhóm.

Các đối tượng khai nhận đã cùng thực hiện trên 10 vụ cướp giật tài sản tại các huyện Thống Nhất, Định Quán, Long Thành.

Được biết liên quan đến chuyên án này, mới đây Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) bắt giữ 1 đối tượng trong đường dây cướp giật đó là Trần Nguyễn Thái Nam. Nam đã cùng các đối tượng trên thực hiện 2 vụ cướp giật dây chuyền (trị giá tài sản gần 100 triệu đồng) trên địa bàn huyện Định Quán.

Hiện Công an huyện Trảng Bom đang phối hợp cùng công an các huyện Định Quán, Thống Nhất, Long Thành… mở rộng điều tra.