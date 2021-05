Đồng Nai: Bắt thêm chủ cây xăng 233 Trảng Bom trong chuyên án 920G

Sáng 19/5, liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô lớn trong Chuyên án 920G, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt khẩn cấp Bùi Ngọc Toàn, Chủ doanh nghiệp TNHH vận tải – thương mại Phúc Đại An (kinh doanh xăng dầu).

Cây xăng 233 do ông Toàn làm chủ đang bị công an phong toả, khám xét

Sau khi bắt giữ ông Toàn, công an đã khám xét cửa hàng kinh doanh xăng dầu 233 và nhà riêng của ông Toàn tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Theo đó, có hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế,… (Công an huyện Trảng Bom – Công an tỉnh Đồng Nai) tiến hành phong tỏa, khám xét cửa hàng kinh doanh xăng dầu 233 tại số 15, tổ 9, ấp Thái Hoà, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Rất nhiều lực lượng được cử đến hiện trường để phục vụ công tác khám xét cây xăng, nhà riêng của đối tượng Toàn

Cùng lúc, một tổ công tác khác cũng tiến hành khám xét nơi ở của ông Toàn tại địa chỉ trên (biệt thự sau cây xăng).

Được biết, việc bắt giữ đối tượng, khám xét cây xăng trên liên quan đến mở rộng điều tra đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô rất lớn trong Chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá vào tháng 2/2021.

Công an Đồng Nai cho biết, đến ngày 18/5/2021, quá trình đấu tranh mở rộng Chuyên án 920G, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 59 bị can.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân Việt đến 10h cùng ngày công tác khám xét nhà của đối tượng Toàn và cây xăng 233 của Toàn vẫn tiếp tục.