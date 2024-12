Đồng Nai: Ca thứ 3 tử vong liên quan đến bệnh sởi, dẫn đầu cả nước về số ca mắc

Đồng Nai có 3 ca tử vong do bệnh sởi

Cụ thể, trường hợp tử vong là bệnh nhân H.M.N ở xã Phú Cường (huyện Định Quán). Bệnh nhân mắc hội chứng Down từ nhỏ và không được tiêm ngừa các loại vaccine phòng bệnh, trong đó có vaccine bệnh sởi.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, ngày 1/12, bệnh nhân khởi phát các triệu chứng sốt, ho. Người nhà tự mua thuốc về cho bệnh nhân uống và theo dõi tại nhà.

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác tiếp nhận, thu dung và điều trị bệnh sởi tại các cơ sở y tế trên địa bành tỉnh. Ảnh: CDC Đồng Nai

Vài ngày sau, bệnh nhân mới nhập viện điều trị tại khoa Nhiễm (Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai). Ngày 5/12, bệnh nhân được tiên lượng nặng và tử vong trên đường về nhà. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM cho thấy, bệnh nhân dương tính với virus sởi.

Bác sĩ Trần Minh Hòa - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, bệnh nhân bị nhiều bệnh nền nguy hiểm trước đó. Vì thế, bệnh diễn tiến nhanh, từ lúc khởi phát đến khi tử vong chỉ 5 ngày.

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), trong năm 2024, số ca bệnh sởi trên cả nước tăng đột biến, gấp 130 lần so với năm 2023. Một số địa phương có số ca bệnh sởi cao như: Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương, Cà Mau. Cả nước cũng đã ghi nhận 13 trường hợp tử vong do sởi, tăng 13 trường hợp so với năm 2023.

Trước đó, theo ghi nhận của báo Dân Việt, ngày 11/12, toàn tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận khoảng 4.500 ca bệnh sởi, và có 2 ca tử vong do sởi.

Đầu tuần này, toàn tỉnh ghi nhận 851 ca mắc sởi. Còn tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số ca mắc sởi trên địa bàn tỉnh là hơn 5.600 ca, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ có 3 ca.

Phụ huynh đưa con đến tiêm ngừa vaccine bệnh sởi ở TP.Biên Hòa. Ảnh: CDC Đồng Nai

Sau trường hợp tử vong thứ 3 do bệnh sởi, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã phối hợp điều tra, xác minh thông tin dịch tễ; khử trùng tại nhà bệnh nhân và các hộ gia đình xung quanh.

Đồng thời, Trung tâm tuyên truyền cho người nhà bệnh nhân và cộng đồng các biện pháp phòng, chống bệnh sởi bằng vaccine. Nhất là với trẻ từ 1-10 cần tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vaccine sởi.

Hiện toàn tỉnh Đồng Nai đã có hơn 94.600 trẻ từ 1-10 tuổi được tiêm vaccine sởi, đạt 97% đối tượng cần tiêm chủng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, kết quả khảo sát cho thấy vẫn còn một bộ phận phụ huynh chưa hiểu hết tầm quan trọng của việc tiêm vaccine phòng bệnh nên còn tâm lý thờ ơ, chưa đưa con đi tiêm chủng đầy đủ.

Đây là điều đáng ngại vì trẻ không có sức đề kháng. Nếu nhiễm bệnh, bệnh nhân có nguy cơ bệnh nặng, phải điều trị lâu dài, thậm chí đe dọa đến tính mạng.

Ngành y tế Đồng Nai khuyến cáo người dân cần thực hiện tiêm đúng, tiêm đủ các loại vaccine để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.