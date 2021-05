Đồng Nai: Các chủ vườn đua nhau tranh giành giải vườn kiểu mẫu

Nhiều năm qua tại TP.Long Khánh (Đồng Nai), nông dân đã tận dụng được lợi thế là những vườn cây ăn trái bạt ngàn để phát triển du lịch sinh thái, nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định cuộc sống.



Cùng thi vườn kiểu mẫu

Năm 2020, xã Bình Lộc (TP.Long Khánh) đã vượt các mục tiêu đề ra, trở thành một trong 4 xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Không dừng lại ở đó, người dân Bình Lộc và chính quyền địa phương cùng phối hợp ăn ý, giúp vườn cây tại đây ngày càng được du khách trong khu vực biết, tìm về vui chơi, tham quan…

Để giúp các mô hình du lịch phát triển, từ năm 2018 TP.Long Khánh đã tổ chức hội thi vườn cây kiểu mẫu, với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch vườn.

Anh Chí Hội Sây chăm sóc, tỉa cành khô cho vườn cây kiểu mẫu của mình. Ảnh: Nha Mẫn

Hội thi "Vườn cây kiểu mẫu" năm 2021 do UBND TP.Long Khánh tổ chức, diễn ra từ ngày 17/5 - 4/6 tùy tình hình thời vụ. Chấm thi thực tế dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2021. Tổ chức công bố kết quả và trao giải vào tháng 7 - 8/2021.



Theo UBND TP.Long Khánh, để dự thi vườn cây kiểu mẫu, các nhà vườn phải đáp ứng một số tiêu chuẩn, như: Vườn có diện tích tối thiểu 0,3ha đối với cây hàng năm, 1ha đối với cây lâu năm; thực hiện sản xuất theo đúng quy hoạch sử dụng đất; chủ vườn và người lao động tại vườn cần có kiến thức về khoa học kỹ thuật nông nghiệp, sản xuất thực phẩm an toàn, có chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc đã tham gia các lớp đào tạo nghề nông thôn, tập huấn kỹ thuật, sản xuất an toàn, sản xuất theo quy trình VietGAP; tham gia tổ chức kinh tế tập thể, có cam kết thực hiện các điều kiện về sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, ghi chép nhật ký canh tác…

Chỉn chu hơn qua mỗi năm

Anh Chí Hội Sây - người sở hữu vườn chôm chôm và mít thái theo chuẩn VietGAP rộng hơn 1,5ha (tại xã Bình Lộc) cũng đang tất bật chuẩn bị cho hội thi diễn ra trong tháng 5 này. Mỗi ngày anh Sây thường xuyên dọn vườn, chăm cây ăn trái và tích cực ghi lại nhật ký làm vườn.

"Trước đây, khi chưa thi vườn cây kiểu mẫu, chúng tôi chủ yếu chỉ chú ý đến cây, không chăm dọn cỏ, dọn lá nên vườn thường đầy lá, cỏ dại… trông rất bẩn, nhiều muỗi. Mấy năm trở lại đây, được hướng dẫn chăm sóc, dọn vườn để đủ tiêu chuẩn tham gia vườn kiểu mẫu, chúng tôi biết cách làm vườn sạch, trái cây ngon, khách đến tham quan du lịch cũng tăng lên" - anh Sây chia sẻ.

Cũng theo anh Sây, khoảng tháng 2 đến tháng 3 thời tiết nắng nóng, anh sẽ để lá lấp gốc nhằm tạo độ ẩm cho cây. Thời điểm này, chủ yếu chỉ tỉa cành khô, không dọn lá ở gốc. Đến đầu tháng, anh sẽ dọn vườn để chuẩn bị vào đợt chấm thi giữa tháng 5.

"Năm ngoái tôi được giải khuyến khích cuộc thi vườn cây kiểu mẫu của TP.Long Khánh. Nguyên nhân đạt giải thấp là do năm ngoái trái cây trong vườn bé, chất lượng không cao. Năm nay, tôi tiếp tục thi và khả năng sẽ đạt giải cao hơn vì vườn cây năm nay chất lượng, hoa nhiều, trái cũng có khả năng lớn hơn".

Ông Phùng Gia Từ - chủ một khu vườn chủ yếu trồng chôm chôm ở TP.Long Khánh, là người có nhiều kinh nghiệm trong cuộc thi vườn cây kiểu mẫu và nhiều năm đạt giải cao. Vườn của ông cũng thực hiện VietGAP theo hướng hữu cơ nên cây trái sạch, chất lượng cao.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Từ cho biết muốn vườn đạt chất lượng tốt phải để ý cây trái, sâu bệnh, phân bón, tưới nước. Một số tiêu chí quan trọng là độ sạch của vườn, vị trí sắp xếp cây, chất và sản lượng trái cây…

Ông Đặng Trung Mạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Lộc, TP.Long Khánh cho hay: "Năm 2020, chúng tôi đăng ký cho 10 hộ thi vườn cây kiểu mẫu, kết quả có 2 nhà vườn đạt giải 3. Việc vận động bà con thi nhằm mục đích để chỉnh trang vườn, nâng cao chất lượng, cơ hội phát triển du lịch. Đây là một phong trào mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Việc phát triển vườn cây kiểu mẫu đang là phong trào được nhân rộng khắp TP.Long Khánh, góp phần thúc đẩy du lịch sinh thái, quảng bá được sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.

"Việc phát triển mô hình du lịch sinh thái, du lịch vườn đã giúp tăng thu nhập cho nông dân. Hiện, thu nhập của các nhà vườn làm du lịch cũng tăng lên gấp 2-3 lần so với trước. Hơn nữa làm du lịch sinh thái thu nhập của các vườn cũng ổn định hơn so với hái trái cây bán cho thương lái"- ông Mạnh cho biết thêm.