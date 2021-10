Đồng Nai chi 62 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, học viên, chiến sĩ công an tham gia phòng chống dịch

Ngày 29/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức kỳ họp chuyên đề, thông qua 5 nghị quyết quan trọng về phục hồi kinh tế - xã hội và chính sách hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Kỳ họp thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Ảnh: Nha Mẫn

Tại kỳ họp tỉnh Đồng Nai quyết định chi hỗ trợ mức 150.000 đồng/ngày cho lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát dịch Covid-19 do UBND tỉnh thành lập; cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh trực tiếp thực hiện phòng, chống dịch; cán bộ, học viên Trường cao đẳng An ninh nhân dân I chi viện hỗ trợ phòng, chống dịch. Ngoài ra, hỗ trợ 75.000 đồng/ngày cho cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh thường trực, sẵn sàng tăng cường thực hiện phòng, chống dịch.

Đồng Nai quan tâm lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch. Ảnh Nha Mẫn chụp tại chốt kiểm soát dịch giao giữa Đồng Nai và Bình Dương

Song song đó cũng sẽ nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 từ 80.000 đồng lên 120.000 đồng/ngày. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 62 tỷ đồng.

Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 cho trẻ em, học sinh, học viên và các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Địa phương này sẽ không thu học phí học kỳ 1 (4 tháng) đối với trẻ em, học sinh, học viên tại cơ sở giáo dục công lập và hỗ trợ học phí cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Tổng kinh phí hỗ trợ không thu học phí từ ngân sách tỉnh hơn 144 tỷ đồng.

Ngoài ra Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng thông qua 4 nghị quyết khác, gồm: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Đồng Nai đợt 2 năm 2021; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Chủ trương đầu tư 8 dự án giao thông sử dụng quỹ đất lợi thế để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021.