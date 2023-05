Chiều 5/5, tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, liên quan đến việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai đã rà soát và ra quyết định phê duyệt hỗ trợ cho hơn 16.500 người lao động với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp, công đoàn quan tâm hỗ trợ đời sống người lao động. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong đó bao gồm hỗ trợ 8.749 đoàn viên, người lao động bị giảm giờ làm, ngừng việc với số tiền gần 7,5 tỷ đồng; hỗ trợ 7.720 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền trên 12,7 tỷ đồng; hỗ trợ 62 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền 189 triệu đồng.

Thời điểm này, Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai tiếp tục xét duyệt hồ sơ để chi hỗ trợ đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng đến công việc, sớm ổn định cuộc sống. Để hỗ trợ đoàn viên người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động theo quyết định số 6696/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn lao động, Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng thành lập tổ công tác rà soát, phê duyệt hỗ trợ.

Theo thống kê, hiện người lao động bị ảnh hưởng nhiều nhất tập trung ở TP.Biên Hòa. Cụ thể, số đoàn viên người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động từ đầu tháng 10/2022 đến ngày hết tháng 3/2023 là 2.341 người.

Ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.Biên Hòa cho biết, sau khi Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai giải ngân tiền hỗ trợ cho đoàn viên người lao động, đơn vị sẽ ngay lập tức tiến hành thủ tục chuyển xuống công đoàn cơ sở để chuyển khoản cho lao động kịp thời. Ngoài việc triển khai theo quyết định số 6696/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn lao động, Đồng Nai còn thực hiện Quyết định số 122 của UBND tỉnh về việc chăm lo, hỗ trợ người lao động mất việc làm, tạm hoãn hợp đồng lao động.

Đến hết tháng 3, các địa phương trong tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt hỗ trợ cho 192 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động với số tiền 282 triệu đồng và 3.256 lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động với số tiền trên 4 tỷ đồng.

Theo Cục Thống kê Đồng Nai, từ đầu quý II/2023 đến nay tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiếp tục gặp khó khăn như những tháng đầu năm. Các ngành dệt, may, da giày… dù có đơn hàng ổn hơn so với những tháng trước đó nhưng chưa nhiều, đặc biệt ngành điện tử, sản xuất đồ gỗ đơn hàng vẫn rất khó khăn, hầu hết các doanh nghiệp đều giảm hoặc tạm ngưng sản xuất.

Đặc biệt chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp tháng 4/2023 tăng 0,44% so với tháng trước và giảm 6,35% so tháng cùng kỳ, nguyên nhân giảm so cùng kỳ là do ngành công nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đơn hàng sản xuất, thiếu việc làm, cho công nhân nghỉ việc luân phiên, nghỉ việc không lương… nên lao động giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Về vấn đề này Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng nhận định, trước mắt và thời gian tới, tình hình kinh tế - xã hội sẽ còn tiếp tục khó khăn. Vì vậy, các đơn vị, địa phương tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, tạo tiềm lực để thu ngân sách. Đồng thời quan tâm hỗ trợ lao động bị giảm việc, mất việc...