Đồng Nai: Hỗ trợ hấp dẫn để thu hút lao động trở lại nhà máy

Ngày 3/11, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết địa phương đã lên kế hoạch phối hợp hỗ trợ đón người lao động từ các tỉnh, thành có nhu cầu đến, trở lại tỉnh Đồng Nai làm việc tại các nhà máy.



Việc hỗ trợ đón người lao động trở lại địa phương nhằm giúp các doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất. Bởi thời điểm này, đa số các doanh nghiệp may mặc, giày da, gỗ... đang gấp rút chạy đua đơn hàng cuối năm nên cần số lượng lớn lao động.

Đồng Nai bắt đầu đón lao động trở lại địa phương. Ảnh: Nha Mẫn

Đợt này, Đồng Nai tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động các tỉnh, thành có nhu cầu đến, trở lại Đồng Nai làm việc (kể cả đã tiêm và chưa được tiêm vaccine phòng dịch Covid-19).

Để thu hút lao động trở lại sau đại dịch, Đồng Nai đưa ra các chính sách ưu đãi như ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân. Trường hợp lao động phải thuê trọ mà vẫn chưa nhận hỗ trợ của UBND tỉnh trước khi về quê sẽ được nhận hỗ trợ 300.000 đồng/người/lần. Đồng Nai cũng hỗ trợ lao động thực hiện các thủ tục để nhận hỗ trợ.

Doanh nghiệp tự tổ chức đón người lao động. Theo đó, phương tiện vận chuyển của doanh nghiệp được Sở GTVT Đồng Nai cấp giấy chứng nhận có mã QR.

Các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo các quy định phòng dịch Covid-19 trước khi vận chuyển người trở lại làm việc.

Hỗ trợ lao động khó khăn trong đại dịch. Ảnh: Nha Mẫn

"Người lao động từ các tỉnh, thành phố có nhu cầu trở lại Đồng Nai làm việc chủ động liên hệ đầu mối tại các địa phương để đăng ký như Trung tâm Dịch vụ việc làm tại các tỉnh, thành phố, UBND cấp huyện để tổng hợp đăng ký.



Sau khi trở lại Đồng Nai, người lao động sẽ đến khai báo y tế tại các trạm y tế phường, xã, thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định trước khi vào doanh nghiệp làm việc", đại diện Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai cho biết.

Quan tâm công nhân tại các nhà trọ. Ảnh: Nha Mẫn

Theo ông Phạm Minh Thành, Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai, chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 được lấy từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp là chính sách an sinh xã hội nhân văn, là chỗ dựa cho cả hai bên. Vì vậy, thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã cố gắng làm tốt công tác hỗ trợ để người lao động an tâm, ấm lòng hơn trong đại dịch.