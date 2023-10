Đồng Nai: Hơn 2.000 thửa đất Gem Sky World "huy động vốn" bị xử phạt nay đủ điều kiện kinh doanh

Liên quan đến dự án khu dân cư theo quy hoạch 92,2ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành (Gem Sky World), dự án Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án trên.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết đến nay toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đã được đầu tư xây dựng và được các cơ quan thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu theo quy định.

Về hạ tầng xã hội và trung tâm thương mại, chủ đầu tư đã hoàn thành đầu tư xây dụng 11/11 hạng mục công viên cây xanh; hoàn thành đầu tư và đã đi vào hoạt động trường liên cấp 1-2. Riêng đối với 3 công trình (gồm 2 trường mầm non, 1 trạm y tế) thuộc hạ tầng xã hội và 1 công trình trung tâm thương mại đã xây dựng phần thô. Hiện, các công trình đang hoàn thiện thủ tục để đưa vào hoạt động.

Hơn 2.000 thửa đất tại dự án Gem Sky World từng bị xử phạt vì huy động vốn nay đủ điều kiện kinh doanh. Ảnh: Thành Nam

Ngày 16/10, Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An có Công văn số 309/BC-GSW cam kết thi công xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 trường mầm non trước ngày 20/4/2024. Chủ đầu tư cam kết đưa trạm y tế và trung tâm thương mại trước ngày 30/4/2024.

Qua đó, Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận 2.305 thửa đất (gửi kèm theo danh sách) thuộc dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Đức, huyện Long Thành do Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An làm chủ đầu tư đủ điều kiện chuyển nhượng.

Được biết, dự án khu dân cư theo quy hoạch 92,2ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành (tên thương mại Gem Sky World) do công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty Hà An), công ty thành viên của Đất Xanh Group, làm chủ đầu tư.

Dự án Gem Sky World tại Đồng Nai. Ảnh: Thành Nam

Trước đó vào đầu tháng 10/2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An số tiền 900 triệu đồng với hành vi huy động vốn không đúng quy định.

Ngoài ra, ngày 5/10, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản về việc xử lý liên quan đến dự án Gem Sky World. Qua đó, sở kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho đơn vị này ban hành thông báo đủ điều kiện chuyển nhượng đối với 2.305 thửa đất khi chủ đầu tư được các cơ quan thẩm quyền thẩm định, nghiệm thu công trình xử lý nước thải, được cấp giấy phép môi trường.

Ngoài ra, Sở này kiến nghị cho Công ty Hà An cam kết hoàn thành trong năm 2023 đối với 3 công trình xã hội, gồm hai trường mầm non và một trạm y tế. Đặc biệt, đơn vị phải cam kết không giao dịch 1.727 thửa đất còn lại của dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Đến 10/10/2023, UBND tỉnh có Văn bản số 10562/UBND-KTN về việc xử lý các nội dung liên quan đến dự án trên. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xem xét xử lý việc xác định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thẩm quyền, không để kéo dài và không để phát sinh điểm nóng, gây mất tình hình an ninh trật tự tại địa phương.