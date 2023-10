Khách hàng bị nợ xấu khi mua dự án Gem Sky World, phải xử lý dứt điểm trong tháng 10

Chủ đầu tư dự án Gem Sky World phải đưa ra cam kết

Liên quan đến dự án khu dân cư theo quy hoạch 92,2ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành (Gem Sky World), UBND tỉnh Đồng Nai cho biết vừa có công văn yêu cầu xử lý các nội dung liên quan.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã xem xét báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai về kết quả tiếp công dân và kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng tại dự án Gem Sky World của công ty Cổ phần đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An.

Qua đó, UBND tỉnh Đồng Nai đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường. Rà soát, xem xét xử lý việc xác định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thẩm quyền, không để kéo dài và không để phát sinh điểm nóng, gây mất tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh yêu cầu công ty Hà An có văn bản cam kết tiến độ, thời gian hoàn thành thủ tục để xây dựng hoàn tất 2 trường mầm non, trạm y tế và các thủ tục pháp lý về phòng cháy chữa cháy, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng trước ngày 20/10.

Dự án khu dân cư theo quy hoạch 92,2ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành (Gem Sky World). Ảnh: Thành Nam

Ngoài ra, công ty Hà An còn được yêu cầu phải tổ chức làm việc, giải thích, vận động các khách hàng về việc không tiếp tục khiếu nại đối với 3 công trình hạ tầng xã hội nêu trên và có văn bản cam kết không thực hiện giao dịch với các thửa đất còn lại cho đến khi hoàn thành toàn bộ hệ thống hạ tầng xã hội của dự án.

Được biết, dự án khu dân cư theo quy hoạch 92,2ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành (tên thương mại Gem Sky World) do công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty Hà An), công ty thành viên của Đất Xanh Group, làm chủ đầu tư.

Trước đó, ngày 5/10 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã có văn bản về việc xử lý liên quan đến dự án Gem Sky World. Qua đó, sở kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho đơn vị này ban hành thông báo đủ điều kiện chuyển nhượng đối với 2.305 thửa đất khi chủ đầu tư được các cơ quan thẩm quyền thẩm định, nghiệm thu công trình xử lý nước thải, được cấp giấy phép môi trường.

Đồng Nai ra "tối hậu thư" cho chủ đầu tư dự án. Ảnh: Thành Nam

Ngoài ra, sở kiến nghị cho công ty Hà An cam kết hoàn thành trong năm 2023 đối với 3 công trình xã hội, gồm hai trường mầm non và một trạm y tế. Đặc biệt, đơn vị phải cam kết không giao dịch 1.727 thửa đất còn lại của dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Giải quyết vấn đề nợ xấu cho người dân mua dự án

Đáng chú ý, tại dự án Gem Sky World còn phát sinh vấn đề khách hàng mua nhà, đất bị phát sinh nợ xấu. Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì cùng với đại diện công ty tiếp các hộ dân liên quan đến dự án trên.

Theo đó, nhiều trường hợp khách hàng mua dự án bằng hình thức vay ngân hàng VP Bank thông qua Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (công ty DXS), là công ty con của Đất Xanh Group. Theo cam kết, khách giao dịch các sản phẩm bất động sản thuộc dự án Gem Sky World sẽ được công ty DXS hỗ trợ lãi vay ngân hàng trong thời gian 24 tháng.

Tuy nhiên, công ty DXS sau khi thực hiện một phần thì không còn khả năng tiếp tục thực hiện cam kết hỗ trợ lãi suất theo thỏa thuận. Hệ lụy, nhiều khách hàng bị chuyển nợ xấu trong khi chưa hết thời gian được công ty DXS hỗ trợ lãi suất theo cam kết.

Các hạng mục hạ tầng bên trong dự án. Ảnh: Thành Nam

Ngày 17/10, trao đổi với Dân Việt, Đất Xanh Group cho biết chủ đầu tư dự án Gem Sky World chắc chắn sẽ thực hiện theo yêu cầu của UBND tỉnh Đồng Nai, đưa ra văn bản cam kết tiến độ dự án trước 20/10.

Về vấn đề cam kết không thực hiện giao dịch các thửa đất còn lại, Đất Xanh Group cho biết gần 1 năm qua, do ảnh hưởng kinh tế khó khăn, doanh nghiệp đã dừng các hoạt động kinh doanh và tập trung hoàn thành hạ tầng xã hội để sớm nghiệm thu và làm thủ tục xin cấp sổ cho người dân.

Đáng chú ý, vấn đề khách hàng mua dự án bị nợ xấu, công ty cho biết tháng 5/2023 đã có có văn bản gửi khách hàng thông báo việc điều chỉnh các chính sách hỗ trợ vay tiền mua dự án.

Tuy nhiên, với những khách hàng không đồng ý phương án trên thì công ty sẽ cùng với chính quyền địa phương, ngân hàng cùng người dân có buổi đối thoại làm việc trước 31/10. Hiện tại, thời gian chính xác của buổi làm việc đang được các cơ quan sắp xếp và đơn vị sẽ thông tin sau.